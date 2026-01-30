黑石成為新世界大股東？　摩通︰動機不大　因為兩個原因

新世界（0017）控股股東周大福企業確認，有投資者就投資新世界與其接洽。消息曾刺激新世界股價一度抽升近12%，高見12.45元，其後升幅大幅收窄。



新世界於周四（29日）晚上發公告，指出周企確認獲若干潛在投資者接洽，但未就潛在交易金額、性質或形式達成協議。而在同日較早時間，《彭博》有報道指出，美國私募股權基金黑石集團（Blackstone）就投資新世界，並成為單一股東進行深入談判。

中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

美銀﹕黑石入股助確立清晰的穩定資產負債表方向

於有關消息，多間大行對作出評論，其中美銀證券則指出，投資者普遍看好黑石為資產管理人的往績，以及能為公司提供更多長遠價值。

該行相信，即使鄭家純家族售股，仍會保留少量持股，若黑石入股能確立清晰的穩定資產負債表方向，認為新世界有可能恢復派息。

不過，即使交易成事，新世界大部分投資物業已被質押，限制了資產靈活性，加上估值不吸引，維持「跑輸大市」評級，不過，消息將會帶動其他地產股，股價正面。

花旗維持予新世界沽售評級

花旗則指出，新世界在減債及資產周轉上作出努力，而本港樓價亦正在復甦，因此，將目標價大幅上調1倍至9.6元，但仍低於現價，維持「沽售」評級。

該行又相信，市場會對新世界產生不同憧憬，包括將集團私有化，但關注可能會供股、配股，或直接出售股份等，屆時將會攤薄股權。

摩通指黑石對新世界項目感興趣更可信

此外，摩根大通認為，雖然新世界作出澄清，但未有直接否認黑石入股消息，不過，該行質疑黑石沒有太大動機收購新世界控股權，除涉資龐大外，亦須承擔1,460億元淨債務。

該行續指，現時新世界市帳率（PB）僅0.17倍，估值看似便宜，但計及企業價值倍數，高於行業平均水平；同時指出黑石有興趣投資新世界旗下項目或資產，會更合理可信。