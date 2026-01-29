鄭家純放棄新世界？　彭博︰黑石接近達成協議　成最大股東

據《彭博》引述知情人士透露，美資基金黑石集團正就成為新世界發展﹙0017﹚最大單一股東進行深入談判。若交易成行，這將意味著香港最富裕家族之一將放棄對此項重要資產的控制權。



《彭博》引述知情人士表示，按照擬議交易方案，黑石集團將能夠重組這家陷入困境的開發商，而新世界發展也可繼續嘗試出售資產，以強化流動性。

鄭家純家族持有新世界約45%，是公司大股東。（資料圖片）

新世界現市值不足280億 純官家族持股近一半

新世界今日﹙29日﹚升7.3%，收報11.13元，市值約280億元，鄭家純家族目前持有該公司約45%的股份。知情人士稱，目前尚不清楚交易完成後黑石將持有該公司多少股份，也不清楚黑石將以何種價格從鄭氏家族收購股份。但該協議將為這家在債務管理方面舉步維艱的香港開發商投出至關重要的信心票。

報道指，如果鄭氏家族將其對新世界發展的控制權交給一家美國公司，這將是一個關鍵時刻，突顯該公司在尋求更多資金以削減債務並維持運營方面所面臨的挑戰。作為香港負債最重的開發商之一，新世界發展去年一度被推至違約邊緣，公司早前借助舉債來實現擴張，但因樓市下行而遭遇衝擊。

就有關消息，《香港01》向新世界查詢，集團發言人表示對該消息沒有回應。