本港去年第四季GDP預估增3.8%　優於預期　全年增幅3.5%

政府統計處公布預先估計數字，去年第四季本地生產總值按年實質上升3.8%，高於預期。2025年全年合計，本地生產總值實質上升3.5%。



按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2025年第四季與上年同期比較實質上升2.5%，而第三季的升幅為2.4%。2025年全年與2024年比較，私人消費開支實質上升1.6%。

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在2025年第四季與上年同期比較錄得1.4%的實質升幅，而第三季的升幅為2.0%。2025年全年與2024年比較，政府消費開支實質上升1.6%。

本地固定資本形成總額繼2025年第三季實質上升3.4%後，在第四季與上年同期比較進一步上升10.9%。2025年全年與2024年比較，本地固定資本形成總額實質上升4.5%。

上季貨品出口增長15.5%

按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額在2025年第四季與上年同期比較錄得15.5%的實質升幅，升幅較第三季的12.0%進一步加快。同期，按國民經濟核算定義計算，貨品進口實質上升18.4%，而第三季的升幅為11.7%。2025年全年與2024年比較，貨品出口總額及貨品進口分別錄得12.0%及12.6%的實質升幅。

服務輸出繼2025年第三季實質上升6.6%後，在第四季與上年同期比較上升4.9%。服務輸入在2025年第四季實質上升3.1%，而第三季的升幅為2.3%。2025年全年與2024年比較，服務輸出及服務輸入分別錄得6.3%及4.1%的實質升幅。

政府：料明年保持良好勢頭

政府發言人表示，香港經濟在2025年第四季進一步顯著增長。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第四季按年增長3.8%，高於上一季3.7%的增幅。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值進一步增加1.0%。

025年全年，實質本地生產總值錄得3.5%的蓬勃增長，較2024年2.6%的增長加快，並連續第三年錄得擴張。增長動力在年內逐漸增強。電子相關產品需求強勁及亞洲區內貿易往來暢旺，帶動整體貨物出口大幅上升。受訪港旅遊業持續增長及跨境金融服務活動活躍所支持，服務輸出明顯上升。本地方面，由於本地消費市道自年內第二季起逐步改善，私人消費開支轉為上升。隨着經濟擴張的態勢日益穩固，整體投資開支增長加快。

展望未來，香港經濟在2026年可望保持良好勢頭。環球經濟持續溫和擴張，加上全球對人工智能電子相關產品的需求持續甚殷，將為香港的出口表現提供支持。本地方面，消費者和營商信心改善，加上預期美國進一步減息，將有利於消費及投資活動。儘管外圍不確定性，包括地緣政局緊張升溫，以及個別主要經濟體反覆不定的經濟、金融和貿易政策持續，但特區政府各項發展經濟及開拓多元化市場的措施將為香港經濟提供支持。