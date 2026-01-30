恒隆策略減債優先　CEO盧韋柏︰若地價吸引或補充土儲

恒隆地產（0101）與恒隆集團（0010）今日（30日）公布全年業績。集團董事長陳文博表示，2025年整體業績呈現輕微「V型」改善，其中第四季零售額表現尤為突出。他特別指出，此次增長動力主要來自如餐飲業務等非奢侈品類別，例如餐飲成為帶動復甦的「火車頭」。



寫字樓業務趨穩 以減債為主軸

業務方面，盧韋柏指出集團寫字樓業務已趨穩定，旗下相關物業數量不多。在內地市場，首要任務是維持出租率，預期當前市場逆境仍會持續18至24個月，之後將逐步回穩。他認為，若更多外資因國際氛圍變化而增加在中國投資，將有望加速市場好轉。

盧韋柏認為，若更多外資因國際氛圍變化而增加在中國投資，將有望加速寫字樓市場好轉。(深鵬威攝)

至於樓市，隨著利率開始回落，部分資金將重回住宅市場，集團將以減債及銷售套現為主軸，但不排除在價格吸引時補充「麵粉」（土地儲備）。

盧韋柏也表示集團將持續優化業務組合，包括增加餐飲比重並引進更多內地品牌至香港市場，租務策略則保持靈活，以應對市場月度變化。

就有關恒隆行政總裁繼任人安排，陳文博（圖右）表示暫無進一步消息，若有決定將第一時間向媒體公布。

盧韋柏：退休後陪伴愛女 擔任高球「球僮」

盧韋柏將於今年八月退休。對於盧韋柏退休，陳文博表示作為同事與朋友感到「唔開心」和「可惜」，但尊重其個人決定，並會全力支持。盧韋柏退休後將擔任集團顧問一年，陳文博強調此安排反映公司對其貢獻的肯定。

被問及行政總裁繼任人安排，陳文博表示暫無進一步消息，若有決定將第一時間向媒體公布。

至於盧韋柏表示，有關決定為多年來的個人規劃，並透露自己早在8年前加入恒隆時已定下55歲退休的目標，如今56歲退休已延遲一年。他表示退休後將陪伴喜愛高爾夫的女兒，擔任其球僮，把握她升讀大學前的相處時光，並已於一年前，將此規劃通知董事局。