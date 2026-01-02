元旦即錄大刁！恒隆藍塘道逾九千呎豪宅4.5億沽 呎價4.9萬｜有圖
撰文：李煥好
踏入2026年元旦，豪宅新盤錄得矚目大額成交。恒隆地產（0101）旗下藍塘道23至39號，最新售出項目面積最大的大宅。該物業為31號獨立屋，實用面積9,186平方呎，成交價約4.5億元，呎價約4.9萬元。
上述成交物業為藍塘道23至39號之31號屋，實用面積9,186平方呎，間隔為六房五套連工人房設計。該大宅最新以約4.5億元成交，呎價約48,682元。是次成交是繼項目於2025年12月初售出33A號屋後，事隔不到一個月，再次售出一間相連大宅。
大屋設品酒區、娛樂室、家庭影院、健身室
發展商表示，屋內配備品酒區、娛樂室、家庭影院、健身室及書房。主人房面積約1,850平方呎，當中設逾580平方呎衣帽間。另外，該物業由美國著名室內設計公司設計，室內融入多位藝術家的作品。
