內媒︰阿里擬加碼投資AI及雲計算　未來3年投放額增至4800億人幣

據《晚點LatePost》報道，阿里巴巴（9988）將增加投放在人工智能（AI）基建與雲計算的資金，未來3年投入金額由3,800億元上調至4,800億元人民幣，增幅26%。阿里內部提出一個新概念「通雲哥」的三合一發展。



「雲+Al+晶片」屬科技戰略中重要三角

報道指，「通雲哥」即通義實驗室、阿里雲和平頭哥，將大模型、雲計算和晶片「三合一」發展，被稱為阿里AI黃金三角。至於「通雲哥」據報由阿里創始人馬雲提出，馬雲去年與阿里科技業務團隊交流時，亦曾提出螞蟻集團旗下健康AI助手起名為「阿福」。

「倚天710」由阿里巴巴集團負責晶片開發業務的平頭哥訂製，將應用於數據中心。（來源：阿里巴巴官網）

阿里首席執行官吳泳銘說，「雲+Al+晶片」是未來阿里科技戰略中最重要三角。未來10年雲計算最大增量和變數都是以AI為核心驅動力帶來的變革。軟硬件高度一體協調的AI模型，將是下一代雲計算公司必備武器。

馬雲強調「通雲哥」是阿里全棧AI優勢，更是責任，三者結合，互相幫助，互相支持，「給世界帶來前所未有機會」。

阿里巴巴今日發佈「千問」AI APP，對壘ChatGPT爭奪海外市場。（環球網）

真武PPU出貨量已達數十萬片

據內地《科創板日報》引述阿里消息人士透露，平頭哥真武PPU晶片總出貨量已達數十萬片，並超過寒武紀（上海﹕688256），在國產GPU廠商中領先。真武810E已服務逾400個客戶，包括國家電網、中科院、小鵬汽車（9868）及比亞迪（1211）等，並積極拓展海外市場。