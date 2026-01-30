周大福企業稱接獲投資者建議　惟無意圖全購新世界

新世界（0017）母公司周大福企業於周四（29日）確認，獲若干投資者就投資新世界接洽。事件再有新進展。新世界今日（30日）再發出公告，指出周企獲接洽及並收到對方建議，又指出從周企知悉，有關建議並無意圖形成對該公司提出全面要約，亦不保證有關潛在投資將會進行與否。



新世界指出指出經與周企作出進一步查詢，獲告知其獲若干潛在投資者就可能投資該公司之事宜接洽並收到彼等提出的建議。周企正持續與該等潛在投資者進行磋商，惟其尚未與任何該等潛在投資者達成任何協議，包括就任何該等潛在投資之金額、性質或形式。

新世界又指出，進一步從周企知悉，於公告日期，該等建議概無意圖形成就公司股份提出全面要約，概不保證該等潛在投資將會進行與否。公司確認並不知悉任何其他必須公佈以避免本公司證券產生虛假市場的信息，亦不知悉任何根據內幕消息條文（定義見上市規則）須予以披露的內幕消息。

新世界表示，將根據上市規則、公司收購、合併及股份回購守則、證券及期貨條例（第 571 章）及╱或其他適用法律法規的披露要求，適時另行刊發進一步公告。

中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

彭博曾報道黑石擬就成新世界大股東作談判

《彭博》於周四引述知情人士透露，黑石集團正就成為新世界最大單一股東進行深入談判。若交易成行，這將意味著香港最富裕家族之一將放棄對此項重要資產的控制權。

《彭博》引述知情人士表示，按照擬議交易方案，黑石集團將能夠重組這家陷入困境的開發商，而新世界發展也可繼續嘗試出售資產，以強化流動性。

就有關消息，《香港01》向新世界查詢，集團發言人表示對該消息沒有回應。《香港01》亦曾向黑石查詢，對方表示不作評論。