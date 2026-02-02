聯儲局候任主席人選揭盅　中金稱沃什獲提名對美減息路徑影響有限

美國總統特朗普於上周五（30日）宣布，提名聯儲局前理事沃什為下任聯儲局主席，有關提名仍然需要獲得參議院通過。沃什獲提名消息公布後，美匯指數回升至97以上，亦促使金價及銀價於當日大幅下瀉，其中紐約期銀跌幅更超過30%。外界關注相對鷹派的沃什日後擔任主席後，對聯儲局的貨幣政策會有何影響。



不過中金研報稱，短期來看，沃什的提名對減息路徑影響有限，但可能導致美元流動性的預期修正，美元貶值壓力或階段性緩和，由流動性推動的投機性資產將更易受到衝擊。

2025年5月9日，前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）在史丹福大學胡佛研究所的貨幣政策會議上發表演說。 （Reuters）

中期來看，沃什的主張面臨來自聯儲局內部、資本市場以及財政的約束，最終能否成功，還很難下定論。但與此同時，也不應低估其政策調整的意願。美國總統特朗普「美國優先」的政策思維，未來數年也可能在聯儲局的政策實踐中逐步顯現。對於這一潛在變化，投資者也應未雨綢繆、有所準備。

Maybank分析師則表示，特朗普提名沃什領導聯儲局，爲市場平倉極端頭寸提供了所需的觸發因素。他們在報告中寫道：「這一提名緩解了市場對特朗普的人選可能是一名忠實擁躉的擔憂，因爲這類人選可能會以提高通脹風險爲代價過度下調政策利率。」

MayBank稱美匯指數阻力在97.5

沃什過去一直是聯儲局的批評者，他認爲聯儲局應該只承擔物價穩定這一項職責。他意外獲得提名促使市場參與者放棄了美元貶值的論調，導致金、銀、銅在經歷1月份的大幅上漲後悉數暴跌。但Maybank表示，價格走勢暗示出現更劇烈逆轉的可能性似乎仍然較小，預計阻力位在97.50。

2026年1月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）在艾奧瓦州發表關於能源和經濟的演講時做出微微舉起雙手的動作。（Reuters）

特朗普笑言若日後沃什不減息便起訴對方

另一方面，特朗普於上周六（31日）出席華盛頓的一場晚宴上打趣稱，倘若他提名的沃什不減息，就會起訴對方。

據《華爾街日報》，這是特朗普首次以總統身份出席名流雲集的苜蓿草俱樂部閉門晚宴，並且是這場活動的特邀主講人。出席晚宴者還包括美國前總統喬治‧布希、最高法院首席大法官約翰·羅伯茨、肯塔基州共和黨參議員麥康奈爾、亞馬遜創始人貝索斯，聯儲局現任主席鮑威爾、沃什本人以及數位現任和前任國會議員亦到場。

據現場人士透露，特朗普向一眾商界領袖和華盛頓精英表示，選擇沃什是因為此人看起來就像是為這個職位量身打造的人選。他調侃說，沃什如果不降低利率，就會被自己起訴。