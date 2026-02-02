金價狂潮｜摩通續看好前景　料年底可見6300美元

美國總統特朗普於上周五（1月30日）宣布提名沃什出任下任聯儲局主席。由於外界視沃什取態較鷹派，觸發美匯指數重上97，以及黃金與白銀等貴金屬價格大幅下跌，前者跌幅達9%，為40年來單日最大跌幅，後者跌幅達到26%。雖然黃金及白銀價格於周一（2日）繼續下跌，但是摩根大通仍然看好金價前景，預料在央行及投資者需求帶動下，年底前金價可以上試每盎司6,300美元。



KCM首席交易分析師表示，沃什提名雖可能是最初導火索，但不足以解釋貴金屬如此大幅度的下跌，強制平倉和保證金上調引發連鎖反應。

黃金／金價：LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 09: Sergio Alexander pours molten gold to make a 6.5 kg bar of gold at his melting laboratory on November 9, 2010 in Los Angeles, California. (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)

芝商所再上調黃金及白銀期貨按金

芝商所於周六（1月31日）宣布上調金屬期貨保證金，新規將於周一收盤後生效。COMEX黃金期貨保證金從6%上調至8%，COMEX 5000白銀期貨保證金則從11%升至15%。鉑金和鈀金期貨保證金要求也將同步提高。分析師指出，槓桿投資者正遭受重創，被迫拋售其他資產以滿足白銀和黃金的追加保證金要求。

不過摩根大通報告指出，對黃金的中期走勢仍保持堅定的看多信念，理由是黃金正處於結構性、持續性的資產配置多元化趨勢中，而在真實資產相對紙面資產持續跑贏的格局下，這一趨勢還有相當的空間。該行目前預測2026年央行黃金購買量將達800噸，理由是儲備多元化趨勢仍在持續且尚未見頂。

銀價於上周五大幅下挫。（Getty Images）

予銀價目標80美元

就白銀而言，摩通認為，推動其持續上漲的動力已變得難以識別和量化，因此對其前景較為謹慎。自去年12月下旬以來白銀價格維持在每盎斯80美元左右。

該行稱，與黃金不同，白銀市場缺乏央行作為結構性的逢低買家，因此未來幾周金銀比可能再度上行的風險仍然存在。白銀目前的價格支撐位將高於此前的預期（約每盎斯75至80美元），因為即使白銀在追趕黃金走勢過程中出現過度拉升，其漲幅也不太可能完全回吐。

德銀續予金價6000美元目標

另一方面，德意志銀行稱，近期的下跌並不預示着持久的趨勢轉變，金價仍料將漲至每盎斯6,000美元的目標價。該行分析師Micheal Hsueh在2月2日的報告中寫道，包括央行買盤在內，黃金的所謂主題驅動因素依然積極，該行認為投資者配置黃金的理由將不會有變。

德銀指出，市場狀況似乎並不支持價格持續逆轉，有跡象表明，中國是「貴金屬投資資金流的重要推動力」。