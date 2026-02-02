證監會CEO梁鳳儀︰新股中介人勿為跑數而忽視質素

證監會上周五（30日）向新股保薦人發出通函，指出對去年新股上市申請激增期間出現的問題高度關注，有關問題包括部份上市文件的擬備工作存有嚴重缺失，保薦人或有失當行為，以及其資源管理嚴重失誤。



行政總裁梁鳳儀表示，早前發函予13間保薦人，佔約7成市場份額，強調極重視資本市場質素，已要求涉及機構內部檢討及提交改善報告，並呼籲保薦人、會計師行、律師行等新股中介人切勿為跑數而忽視質素，亦須適當調配資源，確保人手足以應付工作需要。

她指出已要求保薦人外聘律師等專業服務時，要顧及對方有沒有足夠經驗，重申保薦人具有盡職審查的責任，並向保薦人發出指引，包括要求最多同時處理6個項目，否則須另外提供可行的糾正及資源計劃與方案。

證監會行政證監會行政總裁梁鳳儀。（蘇煒然攝）

已暫停16宗新股申請審批

她提到，現已暫停16個申請審批，原本還有多2個，但應因已補交所需資料文件，已恢復其審批程序，重申會確保上市申請的質素。同時已就假股票戶口進行調查，並採取適當監管行動，提醒業界為海外券商提供服務時，有責任作額外盡職審查，包括檢視是否足夠反洗錢措施。

至於上市機制完善方面，梁鳳儀表示正就同股不同權（WVR）機制進行檢討工作，聯交所適時會作出公眾諮詢，並正檢視企業上市後的披露工作有否進一步簡化空間。