調查顯示中國富豪對經濟信心跌至14年低　最想增持黃金及港美股

中國富豪對未來一年投資與資產配置取態趨保守，胡潤研究院近日發布《胡潤至尚優品—中國高淨值人群品質生活報告》顯示，中國高淨值人群未來一年最傾向增持的資產為黃金，以及境外投資如美股、港股，而考慮減持最多的是房地產、藝術品與收藏品，避險與尋求多元機會的趨勢明顯。



中國高淨值人群未來一年最傾向增持的資產為黃金，以及境外投資如美股、港股。（AI生成圖片）

最想減持房地產

報告並顯示，中國富豪對未來兩年經濟的信心指數跌至5.4，連續第四年下滑，創2012年以來最低水平，僅有26%受訪者對經濟前景「充滿信心」。

是次調查470名資產超過1,000萬元（人民幣‧下同）的高淨值人士，平均年齡36歲。當中億元資產以上超高淨值人士有70人。受訪者平均家庭總資產6,100萬元，比過去五年平均水平高出38%，平均可投資資產2,300萬元。

在消費層面，胡潤研究院定義的中國高端消費市場規模於2025年降至1.56萬億元，按年跌5%，特別是減名錶、珠寶消費，增加旅遊、健康及教育開支。而健康成為首要消費投資方向，中醫理療熱情大幅上升。有23%受訪者未來兩年不考慮購車，較去年上升16個百分點。

香港仍是受訪者最青睞的境外投資地點。（資料圖片）

黃金已連續三年位列投資偏好首位

雖然金價近期表現波動，但黃金已連續三年位列中國高淨值人群投資偏好首位。穩定幣和黃金的淨增長意向均為4%，較傾向於增持。房產投資的淨減少意向為6%，減持意願明顯。虛擬貨幣、保險、銀行存款及理財產品、RWA（真實資產代幣化，如代幣化國債）等投資類別，增減意願分化。

今年，受訪者最青睞的境外投資地點仍是香港（43%），熱情度較去年略微上升2個百分點。其次是美國（26%），熱情度較去年小幅上升2個百分點，排名也提升兩位。

高淨值人群的境外資產在可投資資產中的平均佔比為15%，較去年下降1.1個百分點。可投資資產在5,000萬元以上的受訪者，其境外資產比重達到30%。

最青睞的境外投資地點仍是香港

此外，報告提到，受訪高淨值人群的留學及移居意願下降，反映其對國際規劃態度轉趨審慎。66%的人不考慮國際身份規劃，較去年上升了10個百分點。已移居的比例從去年的2%上升至5%，申請中的比例則與去年持平。

55%的受訪者已有送子女出國留學的計劃，大多規劃在孩子大學階段，平均計劃留學年齡為16歲，與去年一致。超高淨值人群對於子女留學規劃相對更早，平均計劃留學年齡為14歲。

國際身份規劃意願下降

美國連續三年成為高淨值人群最青睞的子女留學目的地，較去年熱情度微降2個百分點。英國位居第二，熱情度下降了13個百分點，其中一大原因是英國對私校徵收增值稅，推高了英國留學成本。

新加坡以26%的熱情度與去年持平，澳洲的熱情度也基本保持穩定。香港的熱情度上升了4個百分點。下降較為明顯的是歐洲其他國家（德國、法國、瑞士）和加拿大。其中，加拿大的熱情度降幅最大，從31%下降至11%。