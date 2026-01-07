渣打料美國今年暫緩減息　港樓市呈L型走勢　全年經濟增長2.5%

市場預計美國聯儲局今年將繼續減息步伐，但渣打則有不同看法，預計今年不會再減息。渣打大中華區經濟師陳冠霖解釋，這主要是考慮到人工智能（AI）及企業投資等，帶動生產力上升，推動整體經濟，而關稅等因素帶來的通脹壓力，也會相較去年而有所浮現，勞動力市場預計會在下半年有所恢復，故此聯儲局會比較難進一步減息。



3個月港元拆息料在3厘附近波動

港息方面，由於預計聯儲局今年不再減息，3個月港元拆息（HIBOR）料將在3厘附近波動。同時，首次公開募股（IPO）、股票分紅派息及其他季節性需求，可能將繼續引發利率波動。

樓市方面，目前斷言樓市已觸底為時尚早，預計今年房地產行業將繼續呈現L型復甦，並存在上行可能。香港人才引進政策及非本地生源自費高等教育入學人數增加，或有助於帶來新購房需求。

今年失業率將逐步下降

整體經濟方面，預計今年香港GDP增幅為2.5%，相較去年為3.3%，主要由於基數及預計商品出口增長可能放緩。不過，今年外部環境包括中美關係，預計相對穩定，相信能有助提振消費信心，預計今年失業率也將逐步下降。

中國經濟方面，渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，將今年中國GDP增長預期由原本的4.3%上調至4.6%，主要反映關稅形勢緩和等因素。十五五規劃將推動科技驅動增長置於核心位置，宏觀政策將保持穩增長立場，同時避免大幅寬鬆，支持短期經濟增長及長期結構轉型。

中國經濟今年增幅料為4.6%

貨幣政策方面，預計將維持適度寬鬆，首季將下調存款準備金率25個基點，以及維持全年持續開展國債買賣操作，預計第二季將下調7天逆回購利率（政策利率）10個基點。美元兌人民幣匯率今年料將基本保持穩定。

內房方面，預計今年市場調整持續，全國性房價比較難在年內見底，而房地產投資也仍將負增長。而事實上，內房經歷連續四年調整，對於GDP貢獻比重也在下跌中。而通縮方面，預計相關幅度今年會有所舒緩，消費者物價指數（CPI）更有望錄得正增長。