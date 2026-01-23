中國今年經濟增長目標據報降為4.5%至5%　人行稱減息降準仍有空間

有本地媒體報道，中國政府將把2026年的經濟成長目標區間下修至4.5%至5%，這低於2025年約5%的目標，這也反映越來越多的跡象表明，中國經濟活動將繼續放緩。



《南華早報》引述三位知情人士的消息稱，今年中國政府的成長目標將為4.5%至5%，低於去年目標。這個目標很可能是在去年12月於北京舉行的一次重要規劃會議上達成的，但要等到明年3月全國人民代表大會召開後才會正式宣布。

中國人民銀行行長潘功勝。（新華社）

潘功勝：今年降準降息還有一定的空間

另外，人民銀行行長潘功勝表示，今年人行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，發揮增量政策和存量政策集成效應，為經濟穩定增長、高質量發展和金融市場穩定運行營造良好的貨幣金融環境，為實現「十五五」良好開局提供有力的金融支撐。

他指出，總量政策方面，靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。今年降準降息還有一定的空間，將做好利率政策執行和監督，促進社會綜合融資成本低位運行。

潘功勝表示，要繼續維護好金融市場的平穩運行。做好預期管理，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。加強債券市場、外滙市場、貨幣市場、票據市場、黃金市場監督管理。建立在特定情景下向非銀機構提供流動性的機制性安排。

做好預期管理保持人民幣滙率基本穩定

上周公佈的數據顯示，去年國內生產毛額成長了5%，創紀錄的出口彌補了私人消費降溫和投資前所未有的下滑。在全球保護主義抬頭的時代，這種不平衡的成長模式預計將難以持續。

國家統計局表示，2025年淨出口對經濟成長的貢獻率為三分之一，為1997年以來的最高水準。由於中國政府仍在應對地方政府債務風險，不太可能推出大規模刺激措施，因此這種不平衡的成長模式可能在2026年持續存在。