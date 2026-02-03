金價狂潮｜花旗指金價存泡沫化特徵　料熊市情境下將跌至3000美元

金價分別於上周五（30日）及周一（2日）經歷大幅下挫，在今日（3日）出現反彈，其中現貨金已重上每盎司4,800美元大關。不過花旗研報指出，當前的黃金價格已嚴重透支了未來的不確定性，大幅下調對金價的中長期預期，警示在熊市情境下，金價或將跌至3,000美元水平。



最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

花旗全球大宗商品主管Maximilian Layton表示，雖然短期內金價仍有可能衝高，但其估值已達到極端水準。當前金價的泡沫化特徵，首先是與實體經濟的脫鉤，目前全球對黃金的年度支出佔GDP比例已升至0.7%，這是過去55年來的最高水準。此外，當前的金價已完全脫離了採礦業的邊際生產成本。

報告預計，支撐當前高金價的一系列風險因素將在今年較後時間消退。原因包括地緣政治降溫，在基準情景中，俄烏衝突有望在2026年夏季前達成某種形式的協定，同時伊朗局勢將出現降級態勢。其次，美國經濟可能進入「金髮金郎」狀態，即高增長、低通脹，將削弱對黃金的投資組合對沖需求。最後，花旗預計聯儲局將保持獨立性，這亦被視為金價的中期利空因素。

基於上述分析，花旗預測金價將在2026年下半年開始回落，並在2027年進一步下跌。在基準情境下，2027年金價將回落至4000美元，而在發生機會率為20%的熊市情境下，金價可能跌至3,000美元。