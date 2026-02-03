內地科網企業遭上調增值稅？　騰訊曾瀉6%　光大海外從三維度駁斥

騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）為首的科網股集體大跌，其中騰訊跌幅更一度達到6%，拖累港股表現。科技股股價下挫，與投資者擔心繼中資電信股服務增值稅被上調後，可能會提高互聯網服務公司的增值有關。



對於「金融及互聯網服務稅率上調」傳言，光大海外稱該傳言在稅種、法律及政策邏輯上均站不住腳，可信度極低，投資者無需過度解讀。該機構給出三大維度駁斥，解釋傳言不可信。

1）稅種混淆 常識性錯誤

傳言所稱「遊戲稅率向白酒32%靠攏」是誤導。白酒32%是消費稅（20%從價稅+0.5元/500克從量稅），而遊戲內購、廣告服務適用的是增值稅，兩者稅種、征稅邏輯、法律依據完全不同，不存在「靠攏」可能。在現行稅率下，金融業、遊戲、廣告等均屬於增值稅“「現代服務」下的細分項目，法定稅率即為6%，這與稅率為9%的基礎電信、建築等行業有明確區分，無政策依據將其歸入更高檔位。

2）法律剛性約束 調整非易事

自2026年1月1日起施行的《中華人民共和國增值稅法》明確規定了三檔稅率：13%、9%、6%。金融服務、現代服務適用6%稅率。近期財政部、稅務總局2026年第9號公告僅針對基礎電信服務進行了稅率調整（由6%提升至9%），並未涉及金融及互聯網增值服務。稅率調整需嚴謹的立法或行政程式，絕非市場臆測般隨意。

3）政策邏輯相悖 不符合當前導向

宏觀導向：當前政策重心在於「穩增長、促創新、支持產業升級」。互聯網平台經濟、遊戲出海等均是重點支持領域，此時對關鍵行業進行「一刀切」式加稅，與整體政策導向相悖。金融業稅負問題確實存在討論，但監管思路更傾向於優化抵扣規則等結構性調整，而非簡單粗暴提高稅率，以免對信貸供給和金融穩定造成意外衝擊。

機構指出，此傳言屬於典型的市場噪音，可能源於對單一政策檔的過度解讀與誤傳，在情緒脆弱時被放大。未來更可能出現的稅收規範，是針對部分企業稅收優惠資格（如高新技術企業資質）的核查與清理，而非直接上調法定稅率。此類影響範圍有限且可控。互聯網龍頭公司的股價核心驅動力仍是自身業務增長、AI商業化進程及盈利能力提升，短期情緒擾動不改長期邏輯。