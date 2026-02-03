三星電子及SK海力士飆7%　總市值達8.7萬億　首次超越阿里及騰訊

韓國兩大晶片生產商三星電子和SK海力士，今早股價飆升7%，帶動韓國股市抽升半成之餘，亦推動兩集團合共市值突破1.11萬億美元（約8.66萬億港元），首次超過中國科技巨擘阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）總和。反映人工智能（AI）領域投資熱潮已轉向基礎設施，令南韓晶片製造商受惠。



三星電子現報16.09萬韓圜，漲7%；SK海力士現報89.5萬韓圜，飆7.8%。騰訊中午收市報580元，半日跌3.1%，市值約5.28萬億元，阿里巴巴報160.4元，跌1.8%，市值約3.05萬億元。

韓國海力士 SK Hynix 半導體 Employee walks past the logo of SK Hynix at its headquarters in Seongnam, South Korea, April 25, 2016. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo/File Photo

年內三星電子及SK海力士累升逾3成

今年以來，三星電子已累漲34%，SK海力士亦飆約37%，阿里巴巴在香港股價累升約一成，騰訊基本持平。

富蘭克林鄧普頓全球投資投資組合經理Yiping Liao對《彭博》稱，韓國真正專注技術供應鏈某個特定環節，而中國更注重構建完整端到端AI技術棧。SK海力士和三星股價現驚人漲勢，相信與記憶晶片處空前緊張周期中。

美銀全球研究駐首爾韓國研究主管Simon Woo表示，內存晶片已成為美國大型科技公司關鍵戰略資產，這與之前周期有較大不同，以前內存僅是個人電腦和智能手機消耗性組件。他預期記憶晶片超級周期將持續到2027年。高盛亞太區首席股票策略師Timothy Moe料，半導體行業將佔今年韓國股票預期盈利增長約60%。