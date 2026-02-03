馮秀炎因健康理由辭任新地執董即日生效　傳涉內地商場項目停職

日前有傳聞指出，新鴻基地產（0016）執行董事馮秀炎因上海商場項目事宜而停職。新地發出公告，指出馮秀炎因健康理由辭任執行董事，自今日（2月3日）生效。



確認與公司並無意見分歧

新地指出，馮秀炎已確認與公司董事局並無意見分歧，亦不知悉有任何有關其辭任之

事項需知會公司證券持有人。

其後新地於聲明內指出，馮秀炎因健康理由提出請辭，董事局今日接納其辭任，並即日生效。新地已安排合適同事接替馮秀炎的職務，相關工作及日常運作均一切如常。

馮秀炎有商場一姐之稱。

稱會檢視及適當跟進媒體報道事項

至於近日媒體報導提及的有關事項，新地正進行檢視並會作出適當跟進。

日前《路透》引述消息人士稱，馮秀炎上周已遭停職，因涉及中國內地商場營運事件。消息人士指出，事件涉及新地開發的位於上海環貿廣場內的環貿IAPM商場，與商場營銷活動招標、廣告投放與品牌合作有關。

馮秀炎早年負責新地旗下多個商場項目，包括觀塘apm及三布目。（資料圖片）

早於1991年加入新地 2022年升執董

資料顯示，上海環貿廣場的商場部分環貿IAPM，面積達130萬平方呎，早於2013年第二季開業。商場推行夜行購物概念，提供時尚尊貴的購物體驗，引入頂級國際名店的旗艦店，設有IMAX影院、匯聚中外佳餚及露天食肆的美食區、品味生活超市以及多元化的推廣活動。

據新地年報顯示，63歲的馮秀炎早於1991年加入新地，並獲出次晉升，自2022年8月出任公司執行董事，負責集團於香港、上海、南京、北京及杭州多個主要商場的策略性規劃、發展及管理；並且是新地執行委員會現任成員之一，於2024/25財年獲得董事袍金30萬元及其他酬金約2,396萬元。

摩通續予新地「中性」評級

在新地發出公告前，摩根大通對事件作出評論。該行於報告內指，即使消息屬實，但相信對新地營運影響有限，因馮秀炎並非集團核心人物，亦不預期會導致該股評級被結構性下調，但由於新地今年股價已累積一定升幅，故不排除有投資者會以此為藉口獲利套現。

摩通又指，看好新地業務多元化及投資策略，料其2026財年每股盈利將維持穩定，給予「中性」評級，目標價109元。