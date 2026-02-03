美銀料內地科網稅收新政傳聞　未代表監管收緊　撐黃金牛市未完

近期市況波動，美銀亞太區股票策略主管及中國研究部聯席主管吳旖表示，目前美國投資者對於中國市場的興趣提升，但倉位較輕，因此料資金流入仍有空間。今日﹙3日﹚傳出內地科網板塊將提升增值稅，吳旖則預料，此舉並非意味著再一輪的監管收緊。



而對於金銀價格的巨幅震盪，該行中國研究部聯席主管兼亞太區基礎材料及能源研究部主管趙彥琳直言，黃金牛市未完結，但仍將持續波動，單日跌半成都未算稀奇，料今年的金價波幅將介乎每盎司4,000至5,500美元。



美國投資者對中國興趣增加 惟倉位較小

吳旖表示，目前MSCI中國指數未來12個月的預測市盈率為13倍，仍然較全球同業更平，更為持續的回彈就需要視乎企業盈利，相信AI發展可期。不過對於傳統消費及房地產板塊，該行態度仍然審慎。

其續提及，其實目前美國投資者對於中國市場的興趣提升，因為中國強大的製造能力，足以令全球工業機械人的發展都需要關注其變化，但美資持有的倉位較小。

她認為美國投資者入場並不容易，因為中國市場投資難度較高，包括美國對於了解中資創新藥、機械人等板塊的投資人才不足，其原本的人才仍聚焦於傳統互聯網、汽車、消費板塊，而這些板塊的表現其實落後於前者的部分股份。不過從另一角度看來，正是還有資金未落場，就有繼續上漲的空間。

吳旖表示，美國投資者對中國興趣增加，惟倉位較小。

四大指標選防守股 可揀金融板塊

但吳旖也強調，目前新經濟還未完全取代舊經濟，創造足夠多的就業崗位，仍然有許多不確定性，例如宏觀方面是否可以轉為通脹。故而整體而言，其繼續建議採取槓鈴策略，即一方面留意AI相關的硬件、材料、芯片等股份，另一邊廂則選擇高息股。

問及近日因內地稅率調整，導致原本作為穩陣收息板塊的中資電訊股暴瀉，投資者應該採取怎樣的防守策略。吳旖表示，中資電訊股不在MSCI中國指數之列，該行對於防守性股份的推薦原則，主要是選擇指數權重大、成交量大、Beta值低以及股息率高的股份。

因此其表示，金融股其實是該行防守性策略的重要股份，主要為銀行與保險股份，料今年仍會是在成長型科技股與防守型金融股兩端輪動的格局。

日前三大中資電訊股暴瀉，市場擔憂如何選擇收息股。（資料圖片）

傳科網稅收新政 美銀：料非新一輪監管收緊

此外談及稅收新政，或會延伸至科網板塊，累科網股今日﹙3日﹚盤中一度腳軟，騰訊一度急瀉6%，收挫2.9%。吳旖則認為，此舉並非意味著再一輪的監管收緊，而更類似於稅收的徵收，例如早先也有對於個人賬戶境外投資的稅收調整，金融機構債券投資的部分調整，因此未必是針對於科網板塊，亦有望延伸至其他行業。

趙彥琳表示，料全年金價的平均水平在每盎司4500美元，波動的區間就為4000至5500美元。

料黃金牛市未完 5500美元可先獲利離場

而對於近期黃金白銀等貴金屬價格的巨幅震盪，美銀中國研究部聯席主管兼亞太區基礎材料及能源研究部主管趙彥琳直言，黃金的牛市並未完結，只是未來數月仍將存在震盪，單日跌半成亦未算稀奇。

不過她強調，各國央行的增持動作未止，以中國為例，央行外匯儲備中黃金只有6.5%，對比之下，全球的平均水平為18%，而歐洲部分國家的黃金佔比甚至高達80%，因此央行的增持其實仍有空間。

據該行估計，全年金價的平均水平在每盎司4,500美元，波動的區間就為4,000至5,500美元。趙彥琳坦言，近來多見及散戶排隊購買實物金，亦見及ETF流入推動。不過對於其他的工業金屬，例如鋰，其就不推薦使用ETF等高槓桿、高波動的產品，更推薦選擇個股。

整體而言對於大宗商品領域，該行今年整體看好金屬，但對石油、玻璃等材料類就較為看熊。