美銀指長和對釋放資產價值持更開放態度　升目標價9%至62元

美銀發表報告，指出長和（0001）似乎對於釋放資產價值持更開放的態度，包括3英國與Vodafone合併後，可能潛在退出英國電訊業務，而且屈臣氏集團或歐洲電訊業務亦有潛在上市的可能，即使出售港口業務仍存在不確定性，惟相關風險已廣泛披露，故現時股價對每股資產淨值折讓54%的估值頗具吸引力。



美銀調高長和2025年核心盈利10%至233億元，即按年增長12%，以反映和黃醫藥 （0013） 股價上漲，以及港口、零售及能源業務增長，惟部分被Indosat業績疲軟所抵銷。該行指出，雖然長和去年下半年港口息稅前盈利料較上半年有所放緩，惟零售及歐洲電訊業務全年息稅前盈利料按年增長10%，全年派息增幅料提高至6%。

該行又指出，由於屈臣氏集團內地業務回穩，同店銷店跌幅收窄， 零售業務估值趨正常化，有助提高長和資產淨值（NAV）。

料今年長和核心盈利升4.5%

展望2026年，美銀料長和核心盈利在歐洲電訊業務帶動下，增長4.5%，惟部分利潤會被港口及能源業務所抵銷。

該行調高長和目標價9%至62元，重申「買入」。長和收市報55.35元，升3.3%，成交額為4.73億元。