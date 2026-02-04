本港上季食肆總收益價值按年回升0.9%　全年升0.2%

政府統計處公布，去年第四季的食肆總收益價值的臨時估計為278億元，按年上升0.9%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為91億元，按年上升2.5%。



去年全年的食肆總收益價值的臨時估計為1096億元，以價值計按上升0.2%，但以數量計則下跌0.9%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為350億元，按年下跌0.3%。



扣除其間價格變動的影響後，去年第四季的食肆總收益以數量計的臨時估計維持在去年同期的相若水平。經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別按季上升2.6%及1.8%。

按食肆類別分析，去年第四季中式餐館的總收益以價值計按年上升0.3%，但以數量計則下跌1%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升4%及3.1%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌0.4%及1.7%。酒吧的總收益以價值計及數量計均上升1.5%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計分別下跌4.2%及5.7%。

政府發言人表示，去年第四季食肆總收益價值按年回升0.9%；去年全年合計，食肆總收益價值稍微回升。展望未來，本地消費氣氛正在改善，就業收入繼續增長，訪港遊客數字持續顯著增長，會繼續為食肆業務帶來支持。