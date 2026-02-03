大摩料內地今年經濟增長目標約5%　樓市出現慢着陸

摩根士丹利發表報告指出，中國地方政府GDP增速目標略微降至5%左右。這反映了中央導向更為務實，適度減少對投資刺激的預期。而在房地產領域，儘管市場憧憬不斷，該行預計只會採取溫和的定向舉措。2026年宏觀上依然處於調整探索。



過去一周，地方兩會陸續召開，省級政府工作報告釋放的初步訊號顯示今年增長目標有所回落。多數省份維持目標不變，或較去年小幅下調。

該行認為，儘管部分省份目標有所下調，但從已公布的目標來看，總體的加權平均仍在5.1%左右（去年為5.4%左右）。在地方更加務實的背景下，「5%左右」或仍是合理的全國增速目標。大摩認為，決策層希望在「十五五」開局之年實現開門紅，為後續增速放緩爭取一定的緩衝，即使全國目標設在4.5%至5%，也不意味着政策立場會轉弱。

多家媒體於1月29日報道，房企已毋須再向監管部門按月報送「三條紅線」指標。該行認為，此為象徵性寬鬆，「三條紅線」對房企的實際約束力已明顯下降，在市場經歷了大幅調整後，其相關性已然減弱。

料暫無大措施出台

大摩指出，未來的政策依然是小幅嘗試防超調，而非大力刺激強逆轉，暫無大招出台，預計決策層將繼續通過定向的需求端政策來管理房地產的調整節奏。具體而言，該行預計決策層將在人口淨流入較強的城市推出適度的按揭補貼，選擇性地放鬆限購，並繼續強調保交樓。這些措施有望逐步放緩房價下行速度。大摩認為，房地產的慢着陸，未來兩年或步入尾聲。

該行表示，2026年開年經濟基本面穩健，但尚未強勁，出口保持韌性，而消費仍然滯後。年初至今乘用車銷量下滑幅度明顯加深，或與去年年底新能源汽車購置稅減免政策到期有關。若上半年就業市場及社零進一步走弱，決策層或在下半年加大對服務消費的支持力度。