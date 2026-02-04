港PMI連續6個月處擴張區　最新升至52.3　新出口訂單增幅近3年高

香港營商環境繼續好轉。標普全球公布，1月香港採購經理指數（PMI）經季節調整後，由上月51.9升至52.3，連續6個月處於擴張區間，反映香港營商環境持續有力好轉。



新出口訂單增幅為近3年最大

整體增長受惠於訂單量攀升，擴張速度較上月加快。新出口訂單創2023年3月以來的最大增幅，受訪業者表示，公司調整巿場策略，以及新產品問世，於是成功推動銷情。不過，營商氣氛偏淡，悲觀情緒為5個月以來最顯著。

訂單好轉，促使積壓工作連續兩月增加；值得一提的是，隨着人手縮減，未完成訂單的累積速度較上月加快。許多受訪業者表示，公司未有填補離職空缺，所以僱員人數減少；不過，整體職位減幅其實不大。

積壓訂單持續增加

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，香港1月PMI指數連續6個月處於擴張區間，在新訂單增加，且惠及商業活動顯著向好的情況下，指數升幅略勝2025年尾。另一可喜的是，採購活動更趨活躍，隨着積壓訂單持續增加，預示商業活動為符合客戶需求，將於首季維持增長。

Usamah Bhatti稱，新出口訂單的擴張速度也攀至差不多3年最快，反映銷售增長更加廣泛。不過，企業還未看好未來一年業務。調查資料透露，巿場競爭激烈和美國貿易政策，繼續影響業者的前景展望。