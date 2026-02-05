彭博︰滙豐擬向部份銀行家發放極少獎金　甚至無獎金

《彭博》報道，滙豐控股（0005）準備向一些銀行家發放極少獎金，甚至不排除獎金為零的情況。這家擁有160年歷史的英國銀行尋求向華爾街的競爭對手看齊，採取獎懲更加分明的「多勞多得」立場。



報道引述知情人士稱，該行打算在未來幾周發完獎金後，鼓勵投資銀行和財富管理等部門績效落後的員工離職。部分知情人士表示，這其中也包括董事總經理級別的員工，不過目前尚無最終決定。

艾橋智冀滙豐薪酬做法符美同業標準

報道指，此舉與集團行政總裁艾橋智的願景相符，艾橋智希望使該行的薪酬做法更符合美國同業的標準。

報道引述該行一位代表在電郵中稱，該行致力於確保員工獲得具有競爭力的薪酬，重點是根據績效提供差異化薪酬，以吸引和留住人才。

另一方面，摩根大通發表報告指，滙豐及渣打（2888）受賬面值複式增長、股息及回購推動，預料兩者跑贏大市的趨勢持續，估計年度回報率分別達12%及15%，上調兩隻股份的目標價。

摩通將滙豐目標價上調近兩成，由138元上調至165元，渣打目標價亦上調近四成，由190元上調至265元，重申「增持」評級，較為偏好渣打，因其具備更高潛在增長及估值重估潛力。

摩通指出，滙豐及渣打近3個月的股價分別累升29%及26%，跑贏恒指；穩定的利率前景，增強投資者對兩家銀行可持續有形股本回報率（ROTE）的信心，預料2025至2027年，滙控及渣打的正常化ROTE可望分別擴張48及32個基點，預期兩者估值具進一步重估潛力。

摩通認為滙豐、渣打將公布去年第四季業績，可望成為短期催化劑，估計兩者的收入平穩增長。