滙豐冀增港IPO市佔率　擬從內地聘銀行家　把握中企赴港上市熱潮

由於滙豐控股（0005）早前決定退出英國、美國和歐洲的部分業務，導致滙豐錯失了去年香港新股市場熱潮，因此該行正「全神貫注」重建香港的投資銀行業務。



滙豐企業及機構銀行（CIB）主管Michael Roberts對英國傳媒表示，若要全力以赴在一個領域，哪便是要建立及提升其在香港IPO的市場佔有率。

去年港新股市場集資額2860億元

不少內地企業湧入香港集資以拓展海外市場，帶動去年香港IPO在亞洲市場復甦，集資額高達2,860億元。據Dealogic數據顯示，滙豐去年在亞太區股權資本市場交易榜排名第10位，主要受惠其在印度市場表現強勁，惟卻錯失了香港新股市場熱潮。據港交所數據顯示，滙豐輸給了摩根士丹利、摩根大通和高盛，以及中金公司等中資機構。

目前Roberts正計劃透過從中國招聘銀行家，拓展當地股權資本市場業務，以充分利用中國企業赴港上市的熱潮，他預計有關趨勢將會持續下去。

他續稱，香港是中國連接世界的橋樑，這對香港和滙豐來說都是好事。雖然在增加資源方面稍為遲了一點，但集團仍有一個積極的計劃，便是要在中國增加資源。

Roberts稱，「現在香港的IPO數量較倫敦為多，如果你是滙豐，你會押注在哪裏？當然是增長最快的地方」。