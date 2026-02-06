Bitcoin價下瀉　累Strategy上季勁蝕970億　主席明言不賣幣

虛擬貨幣市場繼續尋底，其中Bitcoin（比特幣）一度低見60,245.77美元，較歷史高位12.4萬美元，幾近腰斬，最新報65,706.05美元，跌幅達7.9%。隨著Bitcoin價格仍未止跌，對手上持有大量虛擬貨幣的上市公司業績構成影響。其中美國上市公司Strategy於去年第4季，虧損124億美元（約967.2億元）。不過公司主席Michael Saylor卻表示，會堅持「無限期持有Bitcoin」的策略。



Michael Saylor的說法變相推翻公司行政總裁Phong Le的言論。Phong Le曾在去年底表示，若 mNAV（市場價值除以比特幣持倉市值） 跌破 1 且公司缺乏其他融資管道，「我們將會出售比特幣」，最新mNAV 已降至 0.68。

不過Michael Saylor強調公司透過轉向「數位信貸」建立了一座「數位堡壘」，堅持「無限期持有比特幣」的策略。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

Strategy持倉動態最為新場關注，其在X及Youtube發布業績，在X平台已有16萬用戶同時收聽。

Strategy指，公司儘管面臨巨額虧損，但仍有22.5 億美元的儲備金，足以支撐兩年半以上的優先股股息及未償債務利息支付。財務總監Andrew Kang 指出，公司資本結構比以往更具韌性，近期仍能透過發行特別股和普通股籌集資金。

Strategy上月購入4.1萬枚Bitcoin

Strategy持有比特幣713,502枚，光是1月便購買41,002枚，平均買入成本542.6億美元，平均為76,052美元。Strategy連續第二年成為全美最大批股企業，佔美國股票發行總額的8%，2025年便籌集253億美元。