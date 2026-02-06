白銀價格曾瀉18% Bitcoin曾跌穿6.3萬美元 紐約期油跌2.8%
撰文：蕭通
出版：更新：
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於97.82，升0.21%。其中，美元兌日圓最新報157.08，升0.25%。同日國際油價、貴金屬價格，以及比特幣（Bitcoin）價格均大幅下跌。其中，白銀價格曾跌近18%；Bitcoin價格跌勢持績，日內曾跌穿6.3萬美元。
國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報65.14美元，跌1.85美元或2.84％。
現貨金價曾跌穿4700美元
貴金屬獲利沽盤湧現，現貨銀價一度低見72.20美元，跌幅18.1%，扭轉過去兩日升勢。同日金價下跌，現貨黃金每盎司最新報4,809.23美元，跌155.08美元或3.12%；日內曾低見4,790.01美元，跌幅達3.5%。
此外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,258.35美元、24小時內跌逾11%；24小時最低曾跌至62,576.78美元。
美股｜道指收市跌592點 納指挫1.59% 三大指數同挫逾1%美股｜道指收市升260點 納指挫1.51% AMD瀉17%Michael Burry︰警告若Bitcoin再下瀉 或致價值崩盤美股｜道指收市跌166點 納指挫1.43% 微軟Nvidia跌逾2.8%