日眾議院選舉自民黨大勝　花旗稱若日圓跌穿160水平或致干預

【日圓/日元】日本眾議院選舉已於周日（8日）舉行，執政自民黨及其盟友維新會於選舉中取得的議席數目，超過眾議院整體議席的三分二，消除了市場人士對當地政治局勢不明朗的疑慮，刺激日經指數早段升近2,900點，首次突破57000點。匯市方面，日圓兌1美元升穿157，最新報156.89。



圖為2026年2月8日，在日本自民黨在東京的總部，日本首相、自民黨總裁高市早苗在候選人的名單前會見記者。（Reuters）

財務大臣片山皋月表示，如有必要，於周一（9日）會與金融市場溝通，盡早安撫市場情緒，但她同時發出警告，暗示隨時干預日圓滙價。

日本財相片山皋月2026年1月5日在東京出席新年活動（Reuters）

片山皋月透露，她與美國財長貝桑保持密切聯繫，共同承擔維護美元兌日圓滙價穩定的責任。她解釋稱，日本和美國簽署了一份諒解備忘錄，當中規定，可以對偏離基本面的快速波動採取果斷措施，這當然包括干預。

她重申正在密切關注金融市場，同時強調致力於負責任的財政政策，強調政府非常關注財政可持續性，並希望保持這種可持續性。

花旗稱財政風險減輕助日圓反彈

花旗稱自民黨在大選中取得壓倒性勝利後，外匯市場的第一反應是拋售日圓；又表示﹕「如果美元/日圓突破160日圓，我們認為日本政府將買入日圓進行干預，這可能會將該貨幣對拉低至155日元左右。」

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

花旗料財政風險重新定價後日圓回升

該行又還稱，一旦財政風險重新定價完成，日本國債下行壓力緩解，日本國債債收益率上升將開始促進日圓反彈。