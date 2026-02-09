Bithumb誤派62萬枚Bitcoin　路透︰韓監管機構要從嚴管理幽靈幣

據《路透》報道，韓國加密貨幣交易所Bithumb上周意外向客戶發放價值超過400億美元Bitcoin（比特幣）作為推廣獎勵，引發市場恐慌性拋售。事件震驚當地監管機構，金融監督院（FSS）今日（9日）指出，事件暴露虛擬資產電子系統的結構性問題，並強調需透過立法加強監管。



FSS表示當局正深入檢視多個環節，特別是電子系統的安全性問題。針對媒體報道指Bithumb發放的Bitcoin數量竟多於其實際持有量，當局強調，若要讓加密貨幣成為傳統金融資產，「幽靈幣」（Ghost Coins）問題必須先行解決。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

強調要監管制度須升級

FSS形容，隨着虛擬資產逐步融入傳統金融體系，監管制度必須進行重大升級，「這顯示了虛擬資產電子系統的結構性問題，我們正認真審視多個領域，尤其是電子系統的漏洞。」

據當局初步調查，Bithumb上周五（6日）共誤派62萬枚Bitcoin。雖然交易所緊急暫停交易，但仍有1,786枚比特幣被用戶在市場上拋售，導致價格急挫。目前交易所已收回99.7%的誤發資產，售出的Bitcoin中亦已成功追回93%。FSS指出已出售誤發比特幣的用戶依法有義務將資產返還交易所。

2025年7月16日，美國加州，圖為帕薩迪納（Pasadena）附近一個加油站的廣告板上有宣傳比特幣提款機（ATM）的字樣。（Getty）

Bithumb上周五誤派62萬枚Bitcoin

韓國自2022年LUNA及TerraUSD崩盤後，於2024年7月實施《虛擬資產用戶保護法》。政府原計劃進一步擴大監管範圍及討論韓圜穩定幣，惟今次事故或令進程受阻。

有市場分析師指，事件發生的時機令人遺憾，預料相關政策支持將會延遲。對於市場期待的Bitcoin現貨ETF，FSS亦表示對此持審慎態度，強調須確保市場穩定性，相關產品方能被視為傳統金融資產。