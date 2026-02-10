麥格理看好泡泡瑪特拓海外市場潛力　續予跑贏大市評級

泡泡瑪特（9992）公佈，2025年集團全IP全品類產品全球銷售超4億隻，其中，THE MONSTERS全品類產品全球銷售超1億隻。



泡泡瑪特THE MONSTERS心底密碼系列迷你版LABUBU（POP MART官網）

麥格理發表研報指，泡泡瑪特雖未公佈4億件銷量的具體結構，但該行認為毛絨玩具（通常單價高於潮流玩偶）及海外市場（定價高於內地）佔比上升，將推動2025年平均售價增長。

預料營收介乎386億至400億人民幣

該行當前營收預測隱含平均售價約每件96元（人民幣‧下同），以該行預估的384億元營收，除以4億件計算，意味著2025年第四季營收按年增長148%。若假設平均售價提升至100元，則全年營收可達400億元，去年第4季預估營收136億元，按年增長180%。

該行相信，THE MONSTERS IP價值貢獻可能更高，因該IP的毛絨玩具與MEGA系列佔比較高（兩者平均售價均高於潮流玩偶），且海外曝光度優於內地，其平均售價預期將高於集團平均水準。

該行預計泡泡瑪特將於2026年更審慎管理IP組合，THE MONSTERS IP營收貢獻可能從2025年預測的44%降至40%以下。

麥格理重申泡泡瑪特「跑贏大市」評級，目標價為470港元，持續看好其通過IP均衡發展拓展海外市場的潛力。

受到大行唱好，泡泡瑪特股價延續上日強勢，最新報269.8元，升4.9%，成交額為51.2億元。年初至今泡泡瑪特累計升幅超過42%。