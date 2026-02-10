美股｜道指收市升52點再創新高　納指跌0.59%

美國去年12月份零售銷售意外停滯，遜於市場預期。美股周二（2月10日）個別發展，道指最多曾升376點，至收市縮窄至僅升52點，但仍連續第三個交易日創新高紀錄；納指則跌0.59%。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間2月11日

【05:20】Intel跌6.19% Nvidia跌0.76%

道指收市報50,188.14點，升52.27點或0.10%；納指收報23,102.47點，跌136.20點或0.59%；標普500指數收報6,941.81點，跌23.01點或0.33%。

重磅科技股方面，Tesla升1.89%；Nvidia則跌0.76%、Amazon挫0.87%、蘋果公司（Apple）亦跌0.34%。另外，Intel跌6.19%。

【05:05】中概股指數收漲0.87%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.87%。其中，阿里巴巴ADR漲2.18%。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

【04:46】美元指數及現貨金價下跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於96.79，跌0.02%。其中，美元兌日圓最新報154.27，跌0.99%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報5,034.90美元，跌23.97美元或0.47%。

【04:45】油價微跌 Bitcoin現報6.88萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報63.96美元，跌0.40美元或0.62％。倫敦布蘭特期油收報68.80元，跌0.24美元或0.35%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報68,875.54美元、24小時內約跌2.7%；。

【04:30】恒指夜期收報27,260點 高水77點

恒指夜市期指收報27,260點，升85點，較恒指收市27,183點，高水194點，成交12,847張。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

本港時間2月10日

【22:52】Nvidia現跌0.47%

道指最新報50,446點，升310點或0.62%；納指最新報23,177點，跌61點或0.27%；標普500指數現報6,966點，升1點或0.02%。

重磅科技股方面，Nvidia現跌0.47%，Amazon跌0.41%、蘋果公司（Apple）跌0.35%。

【22:50】油價變化不大 Bitcoin現報6.8萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶64.25美元，跌0.11元或0.17%；倫敦布蘭特期油每桶報69.07元，升0.03美元或0.04%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報68,175.36美元、24小時內約升1.5%。