內地1月CPI僅升0.2%　國統局指涉兩原因　另稱居民需求續恢復

國家統計局數據顯示，1月份，居民消費需求持續恢復，居民消費價格指數（CPI）按月上漲0.2%，按年升幅為0.2%，較市場預期的0.4%低。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.8%。



國家統計局數據顯示，1月份，食品煙酒及在外餐飲類價格按年下降0.2%，影響CPI（居民消費價格指數）下降約0.06個百分點。食品中，蛋類價格下降9.2%，影響CPI下降約0.05個百分點；畜肉類價格下降6.1%，影響CPI下降約0.26個百分點，其中豬肉價格下降13.7%，影響CPI下降約0.28個百分點；鮮菜價格上漲6.9%，影響CPI上漲約0.12個百分點；鮮果價格上漲3.2%，影響CPI上漲約0.06個百分點；水產品價格上漲0.7%，影響CPI上漲約0.01個百分點。

內地今年1月CPI按年升幅0.2%。（中新社）

PPI按月升幅擴大

國統局又表示，受全國統一大市場建設持續推進、部分行業需求增加及國際大宗商品價格傳導等因素影響，工業生產者出廠價格指數（PPI）按月上漲0.4%，按年下降1.4%。當局指出，PPI按年跌幅收窄，按月升幅卻擴大。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，CPI按年漲幅有所回落，主要有以下兩方面原因：一是春節錯月影響。上年1月份爲春節月份，食品和部分服務價格上漲較多，導致上年同期對比基數較高，帶動本月按年漲幅回落較多。二是國際油價變動導致能源價格降幅擴大。1月份能源價格下降5%，影響CPI按年下降約0.34個百分點，對CPI的下拉影響較去年12月增加約0.06個百分點，其中汽油價格同比下降11.4%，降幅比上月擴大3.0個百分點。

核心CPI續上漲

董莉娟又表示，居民消費需求持續恢復，核心CPI溫和上漲的態勢沒有改變。一是核心CPI按月繼續上漲。扣除食品和能源價格的核心CPI按月上漲0.3%，爲近6個月最高。其中，飛機票和旅行社收費價格按月分別上漲5.7%和2.0%；家政服務、美髮、電影及演出票價格漲幅在0.4%至2.8%之間；數據存儲設備和計算機價格分別上漲8.0%和2.6%；家用器具、家庭日用雜品、個人護理用品價格漲幅在0.7%至1.4%之間。二是扣除能源的工業消費品價格按年漲幅持續擴大。扣除能源的工業消費品價格按年上漲2.6%，漲幅比去年12月擴大0.1個百分點。其中，黃金飾品價格按年上漲77.4%；家用器具、家庭日用雜品和服裝價格漲幅在2.1%至6.6%之間。