麥肯錫調查︰約七成香港白領工作用AI　惟僅14%企業高層常用

麥肯錫對本港進行的AI使用調查顯示，在七成會使用 AI 工具的白領當中，超90%每日都會應用AI，有88%表示AI有助提升其工作效率。



然而，只有少於 25%的受訪者表示會在整個工作流程中都部署了AI，而更關鍵的是僅有14%的企業高層會經常使用AI，較其他職級員工低四至五倍。



七成香港白領工作中採用AI 學生部署投入相關工種

麥肯錫針對4,521名職場人士與學生進行調查，當中有七成的職場人士，恒常化地使用AI，超過九成的本港用家每一日都在使用AI。且AI已經帶來可量化的生產力提升效能，有88%的受訪AI用家，均持此觀點，包括節省時間等。

對於新生代擁抱AI的情況，調查結果顯示，有73%學生傾向從事與AI相關的行業，至少擔任輔助角色，93%正積極培養AI技能等，尤其是涉及創意、創新及有效的AI指令及互動能力。

僅14%企業高層常用AI 麥肯錫提四大策略

麥肯錫公司全球合夥人及香港分公司總經理石煒麟指出，現時的企業於落實執行層面仍面臨兩大挑戰。一是在面對網絡安全問題時，未能够建立一个完善却持續有效的方案；二則是扭轉管理層在應用Al方面的落差，避免AI策略推進呈現真空狀態。

他直言，香港已發展出一個AI就緒的勞動力基礎，然而僅有14%的企業高層跟上步伐。機遇顯而易見，但企業高層間的差距同樣明顯。

調查提出四大優先策略。首先，將Al融入整體業務策略，不可「為Al而AI」。項目需設明確業務目標，避免以個別項目形式存在。其次，必須將Al視為端對端的業務轉型，而非單純的IT項目。真正的影響源自企業高層積極採用AI並將其融入目常運作。

第三，透過運用AI「修復基礎」，即優化基礎工作流程和溝通機制，以創造短期價值，並為進階AI應用奠定信心。第四，在短期效益與大膽舉措之間需取得平衡，以重塑整體表現。如企業能平衡短期效益與具變革力量的Al項目，將可提升自身競爭優勢，協力鞏固香港在數碼經濟中的領導地位。同時，企業高層必須身兼策略者及實踐者的雙重角色。

學生積極培訓AI技能 籲企業釐定新人才政策

麥肯錫公司全球合夥人余子健則表示，未來勞動力準備就緒，若企業不重新釐定人才策略，將難以吸引及留住這股新生力量。

數據同時提出三項優先建議。首先，在各個層面建立AI素養培訓計劃。這不僅限於技術訓練，更要涵蓋創意、創新以及與有效地與AI互動的能力。其次，制定清晰的框架，在推動創新與保安之間取得平衡。調查發現網絡安全為目前主要障礙，應透過完善的管理而非單靠規限來應對。

此外，人才市場瞬息萬變，企業應設立可鼓勵發展AI應用能力與傳統技能的職涯發展機會。企業若能一步一步地切實執行，包括培養相關技能、提供安全的試驗環境，並將與Al有關的職位融入整體職涯架構，定可掌握人才優勢，加強企業長遠競爭力。