特朗普對聯儲局候任主席人選沃什讚不絕口　稱可推動經濟增長15%

美國總統特朗普於上月底宣布提名聯儲局前理事沃什，成為下任聯儲局主席。特朗普對這位潛在聯儲局下任主席讚不絕口，指出﹕「如果沃什能把他有能力勝任的工作做好，那麼我們可以增長15%，我認為還會更高。」他又表示「我認為他會非常出色，他是一個非常優秀的人。」



圖為2026年2月5日，特朗普在白宮宣布成立「TrumpRx.gov」網站，為美國民眾提供折扣配方藥物。（Reuters）

特朗普亦表示，沃什是他上次遴選聯儲局主席時的「第二人選」，並稱選擇鮑威爾是巨大錯誤。他稱是前財政部長努欽力主選擇鮑威爾，指出「我的財政部長非常非常想要他。我對他的感覺並不好，但有時候你聽信了別人的意見，結果卻是個錯誤，一個天大的錯誤。」

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

另一方面，外界亦關注當沃什成為聯儲局新主席後，如此處理當局巨額資產負債表。花旗策略師表示，美沃什很可能會採取循序漸進的方式縮減當局規模達6.6萬億美元的資產組合，以避免重新引發貨幣市場緊張。任何重啟縮表的嘗試都可能再次給規模達12.6萬億美元的回購市場帶來壓力。

花旗料沃什上場後聯儲局漸進式縮表

花旗策略師表示：「鑑於去年回購市場經歷了劇烈波動，重啟QT（量化緊縮）的門檻相當高。可以推測，FOMC會更傾向於採取漸進式做法。」不過沃什領導下的聯儲局仍有多種方式縮減資產規模。最小阻力路徑可能是通過將到期的長期國債轉換為短期債務，縮短持倉的加權平均期限；也可能選擇將目前約每月400億美元的國庫券購買規模下調，甚至完全停止；其他選項還包括允許其所持有的抵押貸款支持證券自然到期。花旗預計，決策者將自4月中旬起把購債規模降至每月約200億美元，並持續至年底。

2025年12月20日，伊朗德黑蘭，一名貨幣交易商手持百元美鈔，伊朗里亞爾（Rial）貨幣近期兌美元匯率大幅貶值。（Reuters）

米蘭指美元大幅波才影響通脹

除了未來聯儲局縮表步伐外，市場人士對美元走勢亦相當關注。聯儲局理事米蘭表示，美元需要出現比目前更大幅度的下跌，才會成為影響消費者通脹的首要因素。 米蘭於周一（9日）表示﹕「必須要有非常大幅的波動，才會真正成為影響美國消費者通脹的首要問題」，「因此，美元走勢對消費者通脹的影響並沒有那麼大。」 在談及美元走弱時，米蘭稱到目前為止，並不認為這會對貨幣政策產生實質性影響。 美元指數在過去52周內下跌了7.7%。

此外，市場人士預期聯儲局在下月的議息會議，按兵不動機會率超過80%。據CME「美聯儲觀察」數據顯示：3月減息25個基點的機會率為17.7%，維持利率不變的機會率為82.3%。到4月累計減息25個基點的機會率為32.4%，維持利率不變的機會率為63.5%，累計減息50個基點的機會率為4%，到6月累計減息25個基點的概率為50.4%。