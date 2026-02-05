特朗普稱聯儲局「理論上」是獨立機構　料將降利率

美國總統特朗普自去年回歸白宮後，不時就減息議題向聯儲局主席鮑威爾施壓。隨著聯儲局即將迎來新的主席，外界關注日後聯儲局的獨立性。美國總統特朗普於周三（4日）接受《NBC》訪問時表示，若他提名的聯儲局主席人選曾表達加息意願，便不會獲得該職位任命。



特朗普又表示，聯儲局理論上是一個獨立機構，但他同時暗示聯儲局應遵循他的指引，因爲他認爲自己對經濟的了解比幾乎任何人還要深入。

1月12日，工人在正在施工的聯儲局大樓外走過。（Reuters）

在接受《NBC》訪問時，特朗普對利率很快就會下調不抱懷疑。當被追問何以如此確信時，他表示﹕「我只是覺得利率會降。我的意思是，它們本來就該更低。」

稱美國利息負擔太重

特朗普說﹕「我們的利率太高了，明白嗎？」，又表示﹕「我們的利息負擔太重了。現在有我——我一直都很擅長處理錢的事——再加上源源不斷的資金流入我們國家，我們又成爲一個富裕國家了。我們確實有債務，但我們也有增長，增長很快會讓債務顯得微不足道。」

2025年8月23日，美國聯儲局理事麗莎·庫克（Lisa Cook，下稱庫克）在懷俄明州（Wyoming）出席年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議。（Reuters）

聯儲局理事庫克明顯不支持減息

雖然特朗普預料聯儲局將會減息，不過聯儲局理事庫克卻明言對通脹前景感到憂慮，以及不支持減息。庫克在準備向邁阿密經濟俱樂部發表的講話中表示，更擔心通脹降溫方面的停滯不前，而不是勞動力市場的疲軟。這是一個非常明顯的信號，表明在去年因關稅而積累的價格壓力開始消退之前，她不會支持再次降息。

一周前，聯儲局公開市場貨幣委員會（FOMC）以10比2的投票結果決定基準利率維持在目前的3.50厘至3.75厘區間，並表示他們並不急於減低利率。當中庫克是「支持者」之一。