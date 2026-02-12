瑞銀︰全球基金加碼新興市場股票　中港ETF市場最吸金

瑞銀報告指出，全球基金持續加碼新興市場及亞洲（日本除外）股票，超配幅度分別升至2%及3.1%，按季增加0.8及0.7個百分點，按年亦分別上升0.8及1個百分點，創2018年以來最高水平。



瑞銀全球新興市場股票首席策略師Sunil Tirumalai表示，近期與投資者交流顯示，新興市場成為最受歡迎地區，新發基金需求強勁。市場對科技及人工智能（AI）前景、結構性改革，以及資金或自美國資產撤離的憧憬，均有助支持資金流入新興市場。

新興市場ETF淨流入按年飆12倍

資金流向方面，2025年新興市場ETF錄得強勁淨流入，規模為2024年的13倍，並延續至2026年1月。若以2025年至2026年1月計，相關ETF淨流入已相當於過去四年總和。單一市場ETF中，以香港地區及中國吸資最多，其次為巴西、韓國及台灣。

主動型基金方面，去年第四季增持中國、台灣及韓國，受惠AI需求強勁、科技周期向上及政策寬鬆預期。瑞銀更將韓國上調至「超配」，因預測存儲供應將更加緊張且持續更長時間，推動存有關股票的盈利能力創歷史新高，至於印度、巴西、南非及墨西哥的持倉則下降。