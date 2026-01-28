財政預算案｜會計師公會倡推新股通　允內地機構投資者認購港IPO

香港會計師公會就政府2026/2027財政年度的《財政預算案》提出建議，涵蓋四大範疇，包括招商引資、推動經濟增長；吸引、留住及培育人才；確保公共財政穩健及稅制競爭力；支援社區及推動可持續發展。



香港會計師公會估計，2025/2026財政年度將錄得赤字約14億元，主要由於在必要大型基建上的持續投資。該會預計至2026年3月，政府財政儲備約為6,529億元，相等於約10個月政府開支。

會計師公會指出，為支持樓市及業主，建議容許購買住宅物業作自用的買家，分3年等額分期繳付印花稅。。（資料圖片）

建議允許自住買家 可分3年繳付印花稅

為支持樓市及業主，公會建議容許購買住宅物業作自用的買家，分3年等額分期繳付印花稅。

此外，公會呼籲檢討香港税基，以配合長遠開支需要，並探索更廣闊税基之税項使收入更穩定。香港會計師公會會長羅卓堅表示，檢討稅基，未必是加稅，也有可能是減稅。

會計師公會建議，向經陸路口岸入境的私家車徵收80至100元的邊境建設費，並考慮將電子道路收費網絡擴至行車橋。圖為港珠澳大橋。

倡經陸路口岸入境私家車徵收邊境建設費

為增加稅收，公會建議根據「能者多付」原則採取具體措施增加收入，包括提高多年未有調整的住宅物業租賃印花税，以及將薪俸税的較高一級標準税率由16%上調至16.5%，或將適用該税率的入息門檻降至400萬元以上。

此外，向經陸路口岸入境的私家車徵收80至100元的邊境建設費，並考慮將電子道路收費網絡擴至行車橋。

會計師公會同時建議為小型企業、網店及關鍵意見領袖（KOLs）提供限時申報免罰款安排(稅務特赦）。（黃文琪攝）

建議為KOL實施限時申報免罰款

會計師公會同時建議為小型企業、網店及關鍵意見領袖（KOLs）提供限時申報免罰款安排(稅務特赦）。

香港會計師公會財政預算案建議委員會召集人張瑛表示，鑑於這些行業均屬新興產業，他們往往不知道自己的收入需要報稅，所以建議政府透過宣傳提醒他們，而特赦期應有最少一年。

張瑛續指，倘若這些新興行業已自設公司，可能已經有報稅，如果未報，稅務局是有途徑追踪，從而知道他們是否有漏報稅情況，例如 YouTuber的廣告收入或課金，又如直播帶貨的交易均透過電子渠道收取。

倡推「新股通」容許內地機構投資者認購港新股

為進一步豐富本港的資產管理及貿易生態，公會建議改良單一家族辦公室的稅務寬減制度，包括將2.4億元的最低資產門檻改以「管理資產總值」(AUM)計算，並將免稅範圍擴大至藝術品等資產。並與內地當局探討落實「新股通」的可行性，試行容許內地機構投資者認購香港新股。

羅卓堅表示，投資者基礎網絡越大越好，但同時可以適當設置限制，例如巨型新股才允許內地投資者參與，此舉有利內地和香港互聯互通。