紐約聯儲對關稅研究遭哈塞特批評　白宮經濟顧問指不損Fed獨立性

白宮國家經濟委員會主任哈塞特於周三（18日）表示，紐約聯儲銀行經濟學家的研究指，美國公司承擔了特朗普總統關稅上調的大部分，批評研究令人尷尬，更稱這些研究人員應該受到紀律處分。



明尼阿波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡尼表示，哈塞特近期對紐約聯儲銀行關稅研究的批評，損害了聯儲局的獨立性；同時認為這是試圖損害聯儲局獨立性的又一步，直言過去一年已經看到很多的企圖，而且實際上與貨幣政策有關。卡什卡利強調將竭盡全力，基於數據和分析，對經濟做出最佳評估。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

稱對研究作評論不等於攻擊Fed獨立性

其後《彭博》報道，特朗普的一名高級經濟顧問為白宮批評聯儲局關於關稅的最新研究進行辯護，否認這對央行獨立性構成攻擊。白宮經濟顧問委員會代理主席Pierre Yared表示﹕「對聯儲局研究人員的一項研究提出批評，並不等於攻擊聯儲局的獨立性」。

Pierre Yared又表示對2026年經濟持續增長表示謹慎樂觀，就近期有關超過90%的關稅成本被轉嫁給消費者的研究作出回應，指出﹕「我認為，將針對具體研究的評論視為對聯儲局獨立性的攻擊，有些誇張」。