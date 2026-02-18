「沽神」保爾森關美國工廠轉來華設廠　昔力撐特朗普關稅狂批外判

據英國《衛報》2月16日消息，作為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的華爾街支持者之一，有「沽神」之稱的對沖基金經理保爾森（John Paulson）計劃關閉位於俄亥俄州的一家製造工廠，並將大部份業務外包到中國。該工廠工人強烈反對，稱此舉是「一記耳光」，因為保爾森曾公開捍衛本土製造業。



工廠工人呼籲特朗普介入此事，但白宮至今未回應多次置評請求。

據報道，保爾森旗下公司、美國最大的銅管樂器和管弦樂器製造商康恩・塞爾默（Conn Selmer）已告知工會，該公司計劃在2026年6月底前將其位於俄亥俄州東湖的工廠大部份業務外包到中國。

有「沽神」之稱的著名對沖基金經理、億萬富翁保爾森（John Paulson）是特朗普（Donald Trump，又譯川普）多年的親密好友。（Reuters）

據悉，此計劃將裁掉東湖工廠的150個崗位。

代表這150名員工的美國汽車工人聯合會（UAW）第2359地方分會表示，上個月，工人們坐下來就新工會合同進行談判時，首次被告知關閉事宜。

「我們帶着完整的提案前來，全力準備談判，而他們一開始就給我們做了一個演示，告訴我們做得有多糟糕，」地方工會主席、工廠員工Robert Hines說，公司告訴他們不會有談判，工廠將關閉。

工人們表示，外包是對工會的攻擊。他們說，康恩・塞爾默去年在中國開設了一家工廠，並逐漸將業務轉移到那裏，儘管工人曾被告知新工廠不會影響俄亥俄州的生產業務。

「但幾乎立即，他們就開始從某些產品線拿走零件，」Hines指出。

Hines說，保爾森此前將自己塑造成本土製造業倡導者，而外包計劃將對當地工人造成極大冒犯。他提到：「（保爾森）曾公開在電視節目上支持特朗普政府的關稅等政策，然後轉頭說要把工作送到中國。這對我們是一記耳光。」

報道提及，保爾森與特朗普一樣，曾公開批評外包。他曾在2024年9月接受採訪時說：「我們不能讓美國生產商關閉美國工廠並外包。我們需要保護美國就業崗位，保護美國製造業。」

據報道，2月初，當地工會在俄亥俄州東湖舉行集會，目前打算繼續鬥爭。Hines表示，他希望特朗普介入阻止這一決定。白宮未回應多次置評請求。

康恩・塞爾默發言人未對工會的批評發表評論，但表示，公司確認，如果「暫定決定最終確定」，將把部份樂器生產轉移到海外。發言人稱，工廠關閉「將提升我們的競爭力，更好地滿足當今市場需求，我們對美國製造業的承諾一如既往，已持續超過150年」。

公開資料顯示，保爾森現年71歲，領導着Paulson & Co.投資管理公司，被稱為「金融界最著名的人物之一」。福布斯估計，截至2025年8月，他的淨資產為38億美元。

保爾森很早就與特朗普建立了合作關係。2016年特朗普獲得共和黨提名後，保爾森立即提供支持，成為特朗普競選團隊的頂級經濟顧問之一，受到媒體關注。2020年總統競選期間，保爾森夫婦共同為特朗普捐贈了83萬美元。2024年大選時，保爾森依舊是特朗普的重要籌款人。

2016年９月１５日，美國紐約，圖為特朗普與保爾森出席一個經濟研討會。（Getty）

據美媒《華爾街日報》消息，特朗普曾考慮讓保爾森出任財政部長，但最終選擇了貝森特。

本文獲《觀察者網》授權轉載

