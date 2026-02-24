特朗普關稅政策引發不確定性　黃金再獲追捧　瑞銀料挑戰6200美元

美國最高法院於上周五（20日）裁決總統特朗普關稅方案不同法後，特朗普的反應提振了貴金屬價格。對於黃金而言，新一輪不確定性正開啟其挑戰每盎司6000美元新門檻的可能性。斯巴達資本證券的彼得·卡迪略表示：「隨着特朗普關稅貿易引發不確定性蔓延，我們預計金價將創下歷史新高。」



大行瑞銀重申對黃金的積極立場，預計未來數月國際現貨黃金目標價達62,00美元。該行分析師認為，在美國與伊朗緊張局勢下，地緣政治風險將持續高企，而聯儲局寬鬆周期預計將繼續，對實際利率構成壓力。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

該行分析師指出，2025年全球黃金需求突破5,000噸，又預計在更強勁的投資流動和各國央行持續購買的推動下，金價將進一步上漲。供應方面，增長似乎受限。

雖然金價高企可能激勵勘探活動，但諮詢公司麥肯錫估計，到2028年約有80座礦山將耗盡當前的生產計劃，這表明短期內供應彈性有限。

金價企穩5200美元

金價於今日（24日）亞洲交易時段走勢個別，現貨金最新報5,222.36美元，跌0.1%；紐約期金最新報5,249美元，升0.45%。

銀價方面，紐約期銀最新報88.3美元，升1.18%，現貨銀最新報87.6894美元，跌0.58%。