開利工是｜百度據報首派開工利是　金額最多可達2026元人民幣

內地農曆新年長假期已結束，內地企業今日（24日）正式開工大吉。百度 （9888） 、騰訊 （0700） 、快手 （1024） 、小米 （1810） 等企業向員工派發開工利是。報道指，百度創辦人李彥宏的數字人透過工作軟件「如流」的服務號碼，向員工發利是，金額分別為365元（人民幣‧下同）、588元、666元、888元、2026元不等。實習生則可獲得188元。據指，此前百度並沒農曆新年結束後派發開工利是的習慣。



至於騰訊面向正式員工、畢業生、實習生、長期顧問發放開工利是，金額為400元。同時亦準備了隨機「加油包」，不同的「開心詞」對應不同金額，金額為19.98元、20.26元、66.66元和52.22元不等，領取利是後約2小時內到賬微信零錢。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

快手正式員工開工利是366元

快手方面，正式員工的開工利是為每人366元。據員工曬出截圖，利是中寫道：「2026年，讓我們一起策馬啟新程。同心共赴，所願皆成，開工大吉。」

小米創辦人雷軍則現身公司親自發放開工利是。雷軍表示馬年開工第一天，和高管團隊一起，給小米同學們發開工利是，祝福大家新一年紅紅火火，萬事大吉！