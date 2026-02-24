一份AI對經濟顛覆研究 累美股挫800點？ 作者︰市場反應超預期
研究機構Citrini Research日前發表報告，就人工智能（AI）對全球經濟多個領域帶來的潛在風險作出分析，並且設想AI在2028年引發出白領失業及消費萎縮等情況。雖然有關機構強調，相關內容僅為情景設想而非預測，可是有關報告仍然對金融市場產生動盪。道指於周一（23日）急挫逾800點。《彭博》報道，該報告共同作者、Lotus Technology Management的投資總監Alap Shah表示，他原本預計市場反應不會很大，沒想到超出預期。
Alap Shah接受《彭博電視》採訪時表示﹕「如果退一步看，考慮到美國市場所處的水平，也不算太意外。AI交易已經持續了三年半，基本上是一路直線上漲。如今人人滿倉做多，增量買家不多了。」
之所以將報告的假想情景時間設定在2028年，他表示這個時間點既要足夠遠，能推動如何才能亡羊補牢的討論，但又要足夠近，起到警醒的作用。
市場正分別AI發展下的贏家及輸家
Alap Shah指出，AI帶來的好處不再是雨露均霑，而是開始分散，市場正逐步辨別哪些行業將成為贏家，哪些將承壓。「軟件行業就是最好的例子。市場幾乎一年來都在因AI威脅而拋售軟件股，而這一趨勢在最近幾周明顯加速。」他補充稱，中介型行業同樣面臨切實風險。
Alap Shah表示﹕「我們向市場發布這份報告，並不僅僅因為個股風險重要」他又指出﹕「更關鍵的是，如果就業崗位消失的速度快於預期，而又缺乏應對之策，整體經濟和消費者經濟都將面臨風險。」
Alap Shah表示，美國過去三年並沒有真正創造任何白領工作，「這就是底層論點。將會有大量崗位被AI替代，具體來說是AI智能體。這些工具只是在過去幾個月裡才真正落地。」
信息類工作者陷暴風眼
他認為，信息類工作者及其招聘處於風暴眼，信息類工作的就業人數較2023年的峰值下降了接近8%Alap Shah表示，在報告設定的假想情景中，由於經濟嚴重萎縮，15%的白領將在18個月內失業，且缺乏其他就業機會。如果沒有政策應對，這部分人群將被迫進入藍領和零工市場，從而顯著壓低相關市場的平均報酬水平。
在Alap Shah看來，如果任由AI替代這些工作，卻不對AI適當徵稅，就會觸及消費者經濟的核心，這才是真正的風險傳播情形。
在被問及為何中國股市對AI衝擊的反應不如美國市場強烈時，Alap Shah表示，中國的基礎模型實驗室公司確實發展迅速，但實際上是全球範圍內獲取此類公司敞口的唯一途徑，因為美國尚無相關企業上市。
他表示，可供投資的標的有限，而全球投資者正湧向香港搶購這些股票，這也解釋了相關股票為何跑贏AI板塊的其他部分。