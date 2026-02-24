一份AI對經濟顛覆研究　累美股挫800點？　作者︰市場反應超預期

研究機構Citrini Research日前發表報告，就人工智能（AI）對全球經濟多個領域帶來的潛在風險作出分析，並且設想AI在2028年引發出白領失業及消費萎縮等情況。雖然有關機構強調，相關內容僅為情景設想而非預測，可是有關報告仍然對金融市場產生動盪。道指於周一（23日）急挫逾800點。《彭博》報道，該報告共同作者、Lotus Technology Management的投資總監Alap Shah表示，他原本預計市場反應不會很大，沒想到超出預期。



Alap Shah接受《彭博電視》採訪時表示﹕「如果退一步看，考慮到美國市場所處的水平，也不算太意外。AI交易已經持續了三年半，基本上是一路直線上漲。如今人人滿倉做多，增量買家不多了。」

之所以將報告的假想情景時間設定在2028年，他表示這個時間點既要足夠遠，能推動如何才能亡羊補牢的討論，但又要足夠近，起到警醒的作用。

2024年2月19日，插圖中可以看見一些拿着電腦和智能手機的小人站在「人工智能AI」的字樣前面。（Reuters）

市場正分別AI發展下的贏家及輸家

Alap Shah指出，AI帶來的好處不再是雨露均霑，而是開始分散，市場正逐步辨別哪些行業將成為贏家，哪些將承壓。「軟件行業就是最好的例子。市場幾乎一年來都在因AI威脅而拋售軟件股，而這一趨勢在最近幾周明顯加速。」他補充稱，中介型行業同樣面臨切實風險。

Alap Shah表示﹕「我們向市場發布這份報告，並不僅僅因為個股風險重要」他又指出﹕「更關鍵的是，如果就業崗位消失的速度快於預期，而又缺乏應對之策，整體經濟和消費者經濟都將面臨風險。」

Alap Shah表示，美國過去三年並沒有真正創造任何白領工作，「這就是底層論點。將會有大量崗位被AI替代，具體來說是AI智能體。這些工具只是在過去幾個月裡才真正落地。」

美國就業／失業／失業救濟：A Now Hiring sign hangs near the entrance to a Winn-Dixie Supermarket on September 21, 2021 in Hallandale, Florida. Government reports indicate that Initial jobless benefit claims rose 20,000 to 332,000 in the week ended Sept. 11. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

信息類工作者陷暴風眼

他認為，信息類工作者及其招聘處於風暴眼，信息類工作的就業人數較2023年的峰值下降了接近8%Alap Shah表示，在報告設定的假想情景中，由於經濟嚴重萎縮，15%的白領將在18個月內失業，且缺乏其他就業機會。如果沒有政策應對，這部分人群將被迫進入藍領和零工市場，從而顯著壓低相關市場的平均報酬水平。

在Alap Shah看來，如果任由AI替代這些工作，卻不對AI適當徵稅，就會觸及消費者經濟的核心，這才是真正的風險傳播情形。

在被問及為何中國股市對AI衝擊的反應不如美國市場強烈時，Alap Shah表示，中國的基礎模型實驗室公司確實發展迅速，但實際上是全球範圍內獲取此類公司敞口的唯一途徑，因為美國尚無相關企業上市。

他表示，可供投資的標的有限，而全球投資者正湧向香港搶購這些股票，這也解釋了相關股票為何跑贏AI板塊的其他部分。