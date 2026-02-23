美股｜道指低收821點　三大指數同挫逾1%　IBM瀉逾13%

美國關稅政策的不確定性，引起投資者不安。加上投資者持續憂慮新興人工智能（AI）技術可能帶來顛覆性影響，美股周一（2月23日）下跌，道指最多曾跌894點，至收市仍跌821點；三大指數至收市同挫逾1%。



圖為2026年1月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）正在工作，螢幕上顯示美國總統特朗普（Donald Trump）在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）會議上的演講。（Reuters）

本港時間2月24日

【05:15】Tesla跌近3% 美國運通挫逾7%

道指收市報48,804.06點，跌821.91點或1.66%；納指收報22,627.27點，跌258.80點或1.13%；標普500指數收報6,837.75點，挫71.76點或1.04%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.91%、微軟跌3.21%；Nvidia漲0.91%、蘋果公司（Apple）升1.43%。另外，IBM跌13.15%，為跌幅最大道指成份股，也創2000年以來最大單日跌幅。

金融股受壓，美國運通（American Express ）跌7.21%、摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）挫4.21%。

【05:05】中概股指數收跌0.95%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.95%。其中，阿里巴巴ADR跌1.09%。

圖為2009年9月8日，位於美國科羅拉多州的IBM廠房標誌。（Reuters）

【04:45】美元指數微跌 現貨金價升逾2%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於97.70，跌0.09%。其中，美元兌日圓最新報154.69，跌0.25%。

金價造好。現貨黃金每盎司最新報5,227.52美元，升123.18美元或2.41%。

【04:43】國際油價微跌 Bitcoin跌穿6.5萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報66.31美元，跌0.17美元或0.26%。倫敦布蘭特期油收報71.49美元，跌0.27美元或0.38%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,216.90 美元、24小時內跌逾4%。

【04:20】恒指夜期收報26,869點 低水213點

恒指夜市期指收報26,869點，跌202點，較恒指收市27,081點，低水213點，成交21,908張。

【00:24】Tesla跌逾3% 美國運通挫逾7%

道指最新報48,859點，跌766點或1.55%；納指最新報22,591點，跌294點或1.29%；標普500指數現報6,831點，跌77點或1.13%。

重磅科技股方面，Tesla跌3.62%、Amazon跌2.73%、微軟跌2.70%；Nvidia則漲0.14%、蘋果公司（Apple）升0.60%。另外，金融股受壓，美國運通（American Express）跌7.56%，暫為跌幅最大道指成份股。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

本港時間2月23日

【23:25】Tesla微軟跌逾2% Apple升逾1%

道指最新報48,929點，跌696點或1.40%；納指最新報22,750點，跌135點或0.59%；標普500指數現報6,862點，跌46點或0.67%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.10%、Amazon跌2.49%、微軟跌2.05%；Nvidia則漲0.87%、蘋果公司（Apple）升1.03%。

【22:49】Tesla跌近2% Nvidia升逾1%

道指最新報49,392點，跌233點或0.47%；納指最新報22,776點，跌109點或0.48%；標普500指數現報6,890點，跌19點或0.28%。

重磅科技股方面，Tesla跌1.92%、Amazon跌1.95%、微軟跌2.31%；Nvidia則漲1.35%、蘋果公司（Apple）升0.03%。

【22:47】油價上揚 Bitcoin現報6.58萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶67.09美元，升0.61元或0.92%；倫敦布蘭特期油每桶報71.85元，漲0.55美元或0.77%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報65,821.67美元、24小時內跌逾2%。