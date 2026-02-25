聯儲局下月議息　市場人士料按兵不動機會率達98%

美國聯儲局將於3月中旬舉行議息會議，隨著有地區聯儲銀行總裁指出，目前當地利率已接近中性水平影響，市場人士預期屆時當局繼續按兵不動機會相當高。據CME「美聯儲觀察」數據顯示，3月減息25個基點的機會率為2%，維持利率不變的概率為98%。4月累計減息25個基點的機會率15.9%，維持利率不變的機會率為83.8%，累計減息50個基點的機會率為0.3%。到6月累計減息25個基點的機會率為42.7%。



不過利率期貨交易員卻預期，美國將會較長時間保持寬鬆貨幣政策環境。美國期貨和期權市場的交易員們紛紛押注聯儲局明年將繼續減息而不是加息。與聯儲局預期政​​策密切相關的擔保隔夜融資利率期貨（SOFR）價差正在大幅倒掛，這表明交易員開始預期央行寬鬆周期將持續更長時間。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

交易員正重估明年利率政策走向預測

此前交易員們一直押注聯儲局將在今年年底前兩次減息25個基點後，於2027年恢復加息。但圍繞人工智能對勞動力市場影響的爭論日益激烈，促使他們重新評估這一預期。

Brandywine Global的投資組合經理Jack McIntyre表示：「問題在於人工智能將如何導致通脹，人工智能唯一可能導致通脹的方面是數據中心的建設及其相關的能源需求。」

與此同時，現貨市場方面，交易員們對於如何配置美國國債缺乏信心。摩根大通最新的客戶調查（截至2月23日當周）顯示，中性倉位規模創下2024年底以來的新高。