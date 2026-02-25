滙豐飆逾半成兼創新高　去年稅前盈利優預期　派第4次股息45美仙

滙豐控股（0005）公布2025年全年業績，截至去年底止，滙控全年列帳基準稅前盈利錄得299億美元，按年減少24億美元或7.4%。派發第四次股息45美仙,，全年派息75美仙。



業績公布後，滙豐股價由跌轉升，收市報142.7元，再創新高，全日升幅達5.5%。

綜合券商平均預測，去年其列賬基準除稅前利潤按年下跌10.7%，至288.61億美元（約2,251.16港元），全年派息估計達72美仙，意味第四季派息達42美仙，按年增16.7%，若撇除前年所派的特別股息，全年派息增9%。

淨利息收益率上升3個基點至1.59%

滙豐去年收入較2024年增加24億美元⾄683億美元，增幅為4%。收入增加主要由於財富管理業務（來⾃投資分銷及保險）及批發交易銀⾏業務的費⽤及其他收益錄得增⻑，尤其是企業及機構理財業務旗下的外匯業務，但部分增幅被須予注意項⽬的按年影響抵銷，主要和出售業務及與交通銀⾏相關的攤薄虧損有關。不計及須予注意項⽬之固定匯率收入增加34億美元⾄710億美元。

期內淨利息收益為348億美元，較2024年增加21億美元，增幅反映結構性對沖按較⾼收益率再投資的裨益、存款結餘增⻑，以及資本市場財資業務的淨利息收益增加。此外，增幅亦包括2024年提早贖回既有證券產⽣的2億美元虧損不復再現，但出售阿根廷和加拿⼤業務產⽣16億美元按年不利影響及存款收益率受壓，抵銷了部分增幅。期內淨利息收益率為1.59%，上升3個基點，反映將結構性對沖進⾏收益率較⾼的再投資。

就香港商業房地產⾏業相關提撥按年大幅增至7億美元

年內預期信貸損失為39億美元，較2024年增加4億美元，包括該兩個期間對香港及中國內地商業房地產⾏業的相關提撥。2025年，就香港商業房地產⾏業的相關提撥為7億美元（2024年：1億美元），反映新增違責風險承擔的準備增加、非住宅物業供應過剩對租賃及資本價值持續構成下⾏壓⼒的影響，以及計算預期信貸損失所⽤模型的更新。中國內地商業房地產⾏業於2025年的提撥為2億美元（2024年：4億美元）。預期信貸損失佔平均貸款總額的39個基點（計及分類為持作出售⽤途的貸款）。

期內營業⽀出增加34億美元⾄364億美元，增幅為10%。增幅主要反映2025年的30億美元須予注意項⽬，包括法律準備14億美元、與集團簡化組織架構有關的重組架構及其他相關成本10億美元，以及有關出售、縮減、收購及相關成本的5億美元。成本增加亦反映科技⽅⾯的計劃開⽀及投資、與表現相關的酬勞增加，以及通脹影響，但部分增幅被出售業務相關的減幅及集團簡化組織架構的效益抵銷。

滙豐去年第4季列賬基準稅前利潤增至68億美元。（資料圖片）

第四季列賬基準除稅前利潤增⾄68億美元

單看第四季業績，期內列賬基準除稅前利潤增加45億美元⾄68億美元，增幅包括來⾃須予注意項⽬的33億美元按年有利影響淨額，主要由於2024年第四季集團完成出售阿根廷業務後確認的52億美元匯兌虧損及其他儲備之撥回不復再現，但2025年第四季集團完成出售法國保留房屋及若⼲其他貸款組合後錄得的15億美元儲備撥回虧損，抵銷了部分增幅。增幅亦包括銀⾏業務淨利息收益增⻑及預期信貸損失減少。列賬基準除稅後利潤增加46億美元⾄52億美元。

第四季收入增加48億美元⾄164億美元，增幅為42%，當中包括上述出售的須予注意項⽬之36億美元按年影響。收入上升亦反映銀⾏業務淨利息收益增⻑，以及財富管理業務的費⽤及其他收入增加。不計及須予注意項⽬之固定匯率收入增加10億美元⾄177億美元。

季內預期信貸損失減少5億美元⾄9億美元

第四季預期信貸損失減少5億美元⾄9億美元，主要反映批發貸款⽅⾯的預期信貸損失下降，尤其是2024年第四季的數字包括有關中國內地商業房地產⾏業的2億美元第三級準備，以及有關企業及機構理財業務旗下英國單⼀企業風險承擔的準備。

第四季營業⽀出增加7億美元⾄93億美元，增幅為8%，當中反映須予注意項⽬，包括與集團簡化組織架構有關的重組架構及其他相關成本錄得2億美元增額。增幅亦反映科技⽅⾯的計劃開⽀及投資增加、與表現相關的酬勞上升，以及通脹影響，但被集團簡化組織架構的效益部分抵銷。