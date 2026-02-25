財政預算案2026｜積極招商引資吸人才　年中提交北都專屬法例草案

財政司司長陳茂波宣讀最新一份《財政預算案》，他表示，本港資產市場更趨暢旺，股市持續向好，總市值升至50萬億元，新股上市活躍；住宅樓市氣氛轉好；銀行總存款額去年底超過19萬億元，按年上升12%，資金繼續流入；資產管理業亦向好，在香港註冊成立的基金資金淨流入3,570億元。香港在《全球金融中心指數》穩居全球第三、亞太第一；亦有望在一、兩年內成為全球最大的跨境財富管理中心。



在企業人才加速匯聚方面，引進重點企業辦公室（引進辦）已吸引逾100間重點企業落戶，其中51間已上市，76間在港設立全球或地區總部，將帶來約600億元投資，創造約2.2萬個職位。

投資推廣署去年協助560間企業在港開設或擴展業務，亦將帶來近700億元投資，以及創造超過1萬個職位。海內外企業駐港公司及初創企業數目均增加11%，同創新高。吸引人才方面，「高端人才通行證計劃」（「高才通計劃」）已吸引逾10萬全球精英來港。港府將繼續積極招商引資、吸引人才，為香港經濟注入新動力。

他又指出，去年訪港旅客近5,000萬人次，比前年增加12%，其中非內地旅客增加15%。盛事雲集，去年與廣東及澳門共同承辦全國運動會和全國殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會，提升了香港舉辦大型體育賽事的能力，以及與大灣區城市的深度融合和協作。啟德體育園開幕未滿一年，主場館門票銷量已達亞洲第一、全球第三，總收入亦為亞洲之冠。未來一年，文化及體育盛事將接踵而來，展現香港的獨特魅力。

財政預算案｜香港手球隊於2025年11月10日舉行的全運會季軍賽決戰北京隊，雖然最終未能勝出領取獎牌，但創了香港新歷史。2026年2月25日公布的新一份財政預算案撥出一筆數以億計的款項，到藝術及體育發展基金，支援體育發展。（廖雁雄攝）

在提速推進北都發展方面，北都是香港未來發展的新引擎，將為香港注入新經濟動力，助力香港「南金融、北創科」的新產業佈局。正提速推進北都發展，包括採用「片區」模式批地和加快引入企業及產業；成立兩間專屬公司，分別聚焦新田科技城及洪水橋產業園；預計在年中提交北都專屬法例的條例草案。