財政預算案2026｜陳茂波料今年港GDP增長介乎2.5%至3.5%

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份財政預算案。於預算案中，陳茂波暨對今年香港經濟增長作出預測，並且預料今年通脹為1.7%。



陳茂波指出，環球政經環境複雜多變，美國去年初發動關稅戰，全球貿易磨擦急劇升溫。隨着美國與多個經濟體達成初步貿易協議，並與中國在重要經貿議題取得共識，貿易緊張局勢有所緩和，全球經濟得以繼續擴張。

他表示科技變革及人工智能（AI）發展迅速，帶動新一輪投資熱潮和產品需求；亞洲尤其是中國，是推動環球經濟增長的重要引擎；加上美國自去年9月重啟減息，支持投資與資本市場表現。國際貨幣基金組織估計去年全球經濟增長3.3%，與2024年增幅相若。

他亦指出去年香港經濟蓬勃，對外貿易強勁，私人消費回升，固定投資增長提速，全年整體經濟增幅為3.5%，連續三年上升。同時指出受惠於電子相關產品需求強勁，香港整體貨物出口實質增長一成二，其中往內地和東盟的升幅尤其可觀。服務輸出上升6.3%，訪港旅客顯著上升12%，跨境金融服務及運輸量持續增長。內部需求方面，私人消費開支去年第二季扭轉跌勢，全年回升1.7%。隨着經濟持續擴張和住宅物業市場回暖，整體投資開支增長加快至4.3%。

陳茂波亦指出，勞工市場下半年漸趨平穩。第四季經季節性調整的失業率為3.8%。就業收入持續增長，第四季全職僱員每月就業收入中位數按年上升4.2%。通脹保持輕微。撇除政府一次性措施，去年基本通脹率為1.1%。

去年樓價升3.3%結算連續3年跌勢

談及金融市場時，股票市場表現亮麗，恒生指數全年上升28%，平均每日成交額增加9成至近2,500億元，創下歷史新高。新股上市集資額較2024年增加逾兩倍至超過2,800億元，高踞全球第一。住宅物業價量齊升，交投自去年3月起持續活躍，全年成交量上升至近6.3萬宗，是4年新高。樓價全年上升3.3%，結束前三年跌勢；租金亦上升4.3%。非住宅物業成交量反彈，租金及價格跌幅收窄。

陳茂波又亦指出，綜合對目前環球和本地經濟形勢的研判，預測今年香港經濟增長2.5%至3.5%。

物價方面，他預期外圍價格壓力可控。隨着本地經濟持續擴張，今年通脹預計略高於去年，預測今年基本通脹率和整體通脹率分別為1.7%及1.8%。

他指出，政府致力擴充經濟容量和提升競爭力，加快發展北部都會區（北都），以人才和創科驅動增長，因地制宜發展新質生產力，推動經濟高質量發展。預測香港經濟在2027至2030年間，平均每年實質增長3%，基本通脹率為平均每年2%。

