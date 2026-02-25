【財政預算案2026直播懶人包/派糖懶人包/公務員加薪/電動車一換一】財政司司長陳茂波今日（25日）宣讀新一份財政預算案，他在預算案引言指，預期今年經濟勢頭持續良好。經營帳目提早恢復盈餘，綜合帳目計及發債所得，也提早恢復平衡，可適度增加對市民及中小企支援。



陳茂波指，今年預算案主題是：創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民。綜合各方消息，隨着整體公共財政改善，公務員加薪今年有望開綠燈。隨着電動車在本港日益普及，近日社會關注電動車「一換一」稅務寬免可能減半甚至全面撤銷。財政預算案2026，《香港01》直播。



財政司司長陳茂波2月25日宣讀新一份財政預算案，他在預算案引言指，預期今年經濟勢頭持續良好。（立法會財政預算案直播截圖）

2026/27年度財政預算案2月25日公布，財政司司長陳茂波在2月22日在網頁公開預算案封面採用紫色，稱寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。（陳茂波「司長隨筆」圖片）

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



+ 16

預算案2026派錢有什麼？預算案2026有什麼派糖措施？

財政預算案2026最新消息是什麼？

．陳茂波指，綜合對目前環球和本地經濟形勢研判，預測今年香港經濟增長百分之二點五至三點五。

．物價方面，外圍價格壓力可控。隨着本地經濟持續擴張，今年通脹預計略高於去年，預測今年基本通脹率和整體通脹率分別為百分之一點七和百分之一點八。

．陳茂波會成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，創造有利條件，並邀請專家、學者、企業及園區公司等參與，初期將聚焦生命健康及具身智能。

▼財政預算案．啟德稅務中心▼



+ 15

北部都會區國際創科新城是什麼？河套園區投放幾多錢？

．政府會向立法會申請注資一百億元予河套園區公司以加速園區發展，包括引入市場力量加快發展第一期餘下地塊；提供重要基礎設施；進一步加強對初創企業的支持，以及成立創投基金。政府今年將成立專屬公司推動開發，並向立法會申請注資一百億元起始資金，同時帶動市場資源提速發展。

．就北都大學城發展，短期內會推出三幅位於洪水橋／厦村新發展區的土地，供資助大學和應用科學大學申請發展校舍，將預留一百億元，以貸款方式支持其校舍建設。

推進人民幣國際化是怎樣？

．推動人民幣與其他區內貨幣實現更便捷的外匯報價及交易，減低交易成本；

．定期發行不同年期的人民幣債券豐富離岸人民幣市場產品和完善離岸人民幣債券收益率曲線；

．聯同業界積極拓展離岸人民幣利率曲線的構建，研究強化短中期利率市場價格發現功能的具體措施

．吸引高質量發行人增加在香港發行人民幣債券，開拓新興市場，促使更多跨境人民幣交易在港進行。

．為豐富互聯互通，會積極與內地研究加快落實在港推出國債期貨、將房地產投資信託基金（房託基金）納入互聯互通、將人民幣交易櫃台納入港股通，以及探索持續優化債券通。

政府會向立法會申請注資一百億元予河套園區公司以加速園區發展，包括引入市場力量加快發展第一期餘下地塊。（添馬台 Tamar Talk）

對接「十五五」規劃有什麼方向？

．行政長官將率領跨局跨部門專班，帶領香港主動對接「十五五」規劃，並首次制訂香港的五年規劃。我們會更積極融入和服務國家發展大局，以有為政府結合高效市場，推動經濟朝高質量、高增值、多元化的方向前行。

【財政預算案｜主動對接十五五規劃】「十五五」規劃建議為國家未來5年發展提出了總體思路、戰略目標及重大舉措。規劃建議明確支持香港更好融入和服務國家發展大局。（添馬台 Tamar Talk）

．（一） 貢獻國家現代化産業體系建設、加快高水平科技自立自強：香港的基礎科研實力雄厚，在AI、生命健康科技、金融科技，以及新材料和新能源等領域具備獨特優勢。同時，作為國際金融中心，香港會推進「金融+」，善用金融更好服務實體經濟與優勢產業，並加快推進金融與創科相互賦能，以香港所長服務國家所需；

（二） 積極參與國家 擴大高水平對外開放：在「一國兩制」下，香港獨特的制度優勢，加上高效的航空、航運和物流服務，能促進雙向貿易與投資，為企業的「引進來、走出去」擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」角色；以及

（三） 匯聚國際 高端人才：香港的世界級大學及國際化環境，有利吸引及匯聚各重點領域的頂尖人才來港，包括國際科研領軍人物。同時，我們會繼續投入資源培育本地人才，配合國家推進「教育─科技─人才」一體化發展。

▼財政預算案．公務員2薪開綠燈▼



+ 3

▼財政預算案．電動車「一換一」稅務寬免▼



+ 5

證券市場有什麼優化措施？

（一） 在第一季就修訂「同股不同權」企業上市要求、便利海外發行人第二上市、優化首次公開招股流程，以及為生物科技和特專科技公司申請上市提供更多彈性等諮詢市場；

（二） 在上半年落實完善結構性產品上市框架，以及就推動「T+1」結算周期的具體實施方案諮詢市場；

（三） 改革證券市場每手買賣單位，以及聯同證券及期貨事務監察委員會（證監會）和業界在年内推出無紙證券市場制度。

MPF強積金有什麼新措施？

．積金局正逐步推行強積金「全自由行」。今年落實的首階段方案將涵蓋二零二五年五月一日或之後入職的僱員；明年上半年會提交條例修訂草案，以擴展至上述日期前入職的僱員。

. 積金局建議優化向僱主追討拖欠供款的程序，以保障僱員權益，並為受託人及相關服務供應商在投資強積金方面增加彈性。積金局今年諮詢持份者後，政府會提交條例修訂草案。

▼財政預算案．股票印花稅收入超出預期至有千億▼



+ 19

▼財政預算案．應對人口老化加劇政策▼



+ 9

生物醫藥技術研發有什麼新措施？

．河套香港園區的粵港澳大灣區國際臨床試驗所已與深圳園區建立協作平台，提供一站式臨床試驗支援、匯聚科研人員、整合數據庫，推動生物醫藥及疫苗研發。

．「國際臨床試驗學院」將於明年成立，貢獻國家生物醫藥技術「引進來、走出去」，助力香港發展成為國際醫療創新樞紐。

．政府去年底成立真實世界研究及應用中心，支援醫藥企業，並加快創新藥械打進內地及國際市場，為國家藥品監管科學體系作出貢獻。

．將向「中醫藥發展基金」注資五億元，就策略性主題進行研究、培訓及國際推廣。

．新落成的香港中醫醫院及政府中藥檢測中心大樓已投入服務，有助推動中醫藥服務發展、科研創新及標準制訂，向國際展示中醫藥的優勢。

▼財政預算案．鼓勵生育▼



+ 3

推動新型工業發展是什麼？

．政府將於年內推出「新型工業菁英企業培育計劃」，重點扶持對本港新型工業發展有貢獻的高增長企業，為香港培育新興和未來產業企業。

．政府致力落實與國家工業和信息化部簽署的《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》，促進產業合作，會預留約二億二千萬元，在港建設首個境外的國家製造業創新中心。

．香港微電子研發院的第三代半導體芯片技術研發與試產的中試線，年內將投入運作，可促進本地芯片研發和產業升級。此外，「新型工業加速計劃」已支持兩間發展半導體芯片技術及設備的企業，總投資超過十五億元。

▼財政預算案．涉及學生的措施▼



+ 2

低空經濟點搞？

．政府已完成首階段修例，並將完善民航法例與監管框架，為低空經濟長遠標準化發展奠定基礎，並構建具競爭力的生態圈。

．首批「監管沙盒」的三十二個項目已在指定航線進行測試。部分無人機應用場景，例如大廈管理及巡查，已進入實際運作。

．上半年起將分階段推行無人機交通管理系統、多用戶共享平台、跨境航線及載人飛行器等應用，亦正與內地積極探討開展跨境物流試飛項目。

▼財政預算案．保障基層勞工▼



+ 3

▼2025年財政預算案重點▼

