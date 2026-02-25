滙豐︰未來3年派息率維持50%　CET1⾼於⽬標前不啟動回購

滙豐（0005）今日（25日）公佈2025年全年業績，並公佈最新財務目標。該行稱，正堅持透過簡化組織架構節省15億美元年化成本的既定⽬標，並預期可透過已採取的相關⾏動於2026年6⽉底前達標，較原定計劃提前六個⽉。



節省15億美元年化成本目標提前6個月達成

滙豐最新⽬標是2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚⾄更⾼。此項經修訂⽬標反映集團盈利呈增⻑趨勢，以及在策略執行方面進展理想。該行將會以2026⾄2028年收入按年增⻑為目標，力求2028年的收入較2027年增⻑5%。而2026、2027及2028年的股息派付比率目標基準維持在50%。

就2026年而言，根據⽬前對政策利率的預期，滙豐預計，銀⾏業務淨利息收益最少達到450億美元。2026年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比約為40個基點，中期⽽⾔將維持該百分比於30⾄40基點的計劃範圍。

CET 1中期⽬標範圍維持在14%⾄14.5%之間

滙豐也將繼續恪守成本紀律，與2025年比較，力永把目標基準營業⽀出的增幅維持約1%，並擬繼續將普通股權⼀級資本比率(CET 1)的中期目標範圍維持在14%⾄14.5%之間。由於私有化恒⽣銀⾏對2026年1⽉的普通股權⼀級資本產生110個基點淨影響，資本比率於2026年1⽉可能跌⾄低於目標範圍。

滙豐預計，將透過自身業務的資本⽣成，以及在普通股權⼀級資本比率重回或⾼於⽬標範圍之前不啟動任何進⼀步股份回購，使普通股權⼀級資本比率恢復⾄目標範圍內。重新啟動股份回購的決定，將取決於滙豐按季度進行的回購考慮及流程。