施羅德投資︰今年對中港股市看法積極　揀板塊較指數漲跌更關鍵

施羅德投資中國內地及香港多元化資產產品業務主管陳江穎表示，今年對中港股市，以及亞洲市場整體的看法積極，對美元就取態中性，對於美債就相對審慎。



施羅德投資中國內地及香港多元化資產產品業務主管陳江穎

兩大因素利好中國股市

她表示，之所以看好中國市場，是因為一方面，許多新消費、新趨勢從去年開始湧現，並為中國市場獨有。醫療護理等創新藥板塊，亦在不同的階段陸續獲得許可，後市可期待，總體而言板塊的選擇較指數的漲跌更關鍵。

另一邊廂，從資金的角度，內地息口走低，樓市尚未復甦，但居民偏好儲蓄，今年據估算會有50萬億元人民幣的存款到期，如若有一部分用於買入股票，料都將形成可觀的托市力量，政策支持亦可期待。

單論港股方面，她表示日前財政預算案分屬正常，料香港作為超級聯繫人的功能繼續，地產市道相對企穩，相信IPO仍陸續有來。

整體看好AI主題利韓股 惟提醒美股需揀選

對於AI主題，陳江穎強調，對於AI的主題整體仍是看好，但當中對於美國的AI科技股，相對而言就未算特別看好，儘管這些企業的資本開支仍處擴張，卻總是有贏有輸，對於揀股的要求更高。中國方面，她則認為，相信電力和半導體仍是最可受惠於AI發展的板塊。

此外，韓國股市尤其是AI發展的受惠者，且估值相對更平，仍有水位可期，且受惠於家族企業改革，利好企業盈利。

黃金交易所（廖雁雄攝）

2024年中即買入黃金 兩大原因看好

對於近期獲熱捧的黃金，她則透露，其團隊自2024年年中開始買入，當時的金價約只每盎司2,300美元，隨後年尾亦有加倉，不過其佔整體投資組合的比重仍不超過5%，投資產品既包括ETF，亦有金礦股。

她表示，目前仍持有黃金的兩大原因，其一為對沖地緣政治風險，其二為新興市場央行對於黃金的儲備仍處較低水平，起碼遠不及發達市場，如若新興市場央行的儲備追上發達市場，則有機會部署獲利離場，但暫時尚有水位。