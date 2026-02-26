新地中期基礎溢利122億元　按年增16.7%　派息98仙

新地（0016）公布截至去年12月底止中期業績，撇除投資物業公平值變動影響後，歸屬股東基礎溢利為122.13億元，按年增加16.7%，派息98仙，按年增加3%。



股東應佔溢利增36%

期內股東應佔溢利為102.47億元，按年增加36.2%，公司指出期內包括扣除了遞延稅項及非控股權益後之投資物業公平值減少3.04億元，2024年同期則減少20.34億元。

新地指出，按所佔權益計算，期內錄得合約物業銷售總額為189億元，又表示錄得物業銷售溢利48.85億元。

西沙SIERRA SEA 會所連園林148萬呎。（黃祐樺攝）

租金收入為122.85億元，按年持平，淨租金收入按年跌1%至89.5億元。

在擁有5730萬平方呎土地儲備

截至去年12月底，新地在香港擁有土地儲備合共5,730萬平方呎，當中3,820萬平方呎為已落成物業，餘下部份中，1,320萬平方呎為發展中物業。

政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。

成立專責小組研究北都潛力

新地又指出，期內已完成上水古洞南住宅項目地契修訂，將項目可建總樓面面興由16.2萬平方呎，增至約120萬平方呎，可建2,700個中小型單位。公司亦表示在過去5年積極發展北部都會區項目，並以不同途徑增加可發展用地，目前在區內共有8個發展中項，總樓面面積逾450萬平方呎，計劃提供約1萬個單位。同時已成立專責小組，由高級管理層及專業顧問領導，持續研究該新發展區潛力。

未來10個月在港推多個住宅項目

公司指出計劃在未來10個月推售更多住宅項目，包括啟德天璽 • 海第2期、毗鄰港鐵荃灣西站和位於元朗沙埔南的項目、毗鄰港鐵古洞站 的大型項目第1期、沙田港鐵第一城站 附 近 的項目，以 及 元朗東成里項目 第 1 期。內 地方面，集團計劃推售 上海濱江凱旋門的 尊 貴別墅 以及數個合作發展項目的新批次 ， 如位於杭州國際金融中心 (匯東)的 天璽 • 東 岸、蘇州湖濱四季餘下的別墅和佛山瀧景等。此外，將繼續不時審視其物業組合，務求提高回報和加快資產周轉。

公司指出過去數十年，香港成功應對眾多經濟和社會的挑戰，成為具領導地位的國際金融中心。在每一個發展周期中，公司都與香港共同成長，逐步累積寶貴經驗，增强應對挑戰的韌性，並堅持繼續投資新項目。受惠於物業發展業務的强勁銷售表現，的財務結構保持穩健，負債率進一步下降，流動性亦得到提升，穩健的財務狀況使集團能在合適時進行投資，包括增加土地儲備。

新地指出在當前的地緣政治形勢下，香港將積極發揮「內聯外通」的獨特優勢，主動對接國家「十五五」規劃，全面融入國家發展大局，在「四中心、一高地」的戰略定位下，鞏固提升其國際金融、航運、貿易及創科中心地位，並打造國際高端人才集聚高地。憑藉良好的品牌聲譽、雄厚的財務實力、經驗豐富的管理團隊和行之有效的策略，已作好準備迎接新環境帶來的挑戰和商機。公司表示對香港和內地的長遠發展前景充滿信心，並將繼續善用最新科技，推出優質的物業和服務，與香港並肩前行。